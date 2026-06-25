Μέτσοβο: Έπεσε πυροσβεστικό ελικόπτερο - Μετέβαινε στη φωτιά στα Γρεβενά- Δύο τραυματίες

Συναγερμός σήμανε μετά από πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στο Μέτσοβο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Το ελικόπτερο επιχειρούσε σε κατάσβεση φωτιάς που καίει σε κοντινή περιοχή και είχε βρεθεί στη λίμνη για να κάνει υδροληψία.

Το περιστατικό σήμανε την άμεση κινητοποίηση τόσο της πυροσβεστικής όσο και του ΕΚΑΒ.

Οι δυο χειριστές κολύμπησαν και βγήκαν μόνοι τους στην ακτή αν και τραυματισμένοι.