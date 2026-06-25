Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Μέτσοβο: Έπεσε πυροσβεστικό ελικόπτερο - Μετέβαινε στη φωτιά στα Γρεβενά- Δύο τραυματίες

φωτο αρχείου

φωτο αρχείου

Συναγερμός σήμανε μετά από πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου

Συναγερμός σήμανε μετά από πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στο Μέτσοβο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Το ελικόπτερο επιχειρούσε σε κατάσβεση φωτιάς που καίει σε κοντινή περιοχή και είχε βρεθεί στη λίμνη για να κάνει υδροληψία.

Το περιστατικό σήμανε την άμεση κινητοποίηση τόσο της πυροσβεστικής όσο και του ΕΚΑΒ.

Οι δυο χειριστές κολύμπησαν και βγήκαν μόνοι τους στην ακτή αν και τραυματισμένοι.

Ειδήσεις Τώρα

Καλλιθέα: Αναζητείται το κίνητρο για τη δολοφονική συμπλοκή - Δράστης και θύμα ήταν οπαδοί της ίδιας ομάδας

Λέκκας για Βενεζουέλα: Σπάνιο και ισχυρό σεισμικό «ζεύγος» - Χρονική διαφορά 39 μόνο δευτερολέπτων

Τέλος Αγωνίας: Βγήκαν οι βαθμολογίες για τις Πανελλαδικές 2026

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Φωτιά Ελικόπτερο Πυροσβεστική
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a6\u03c9\u03c4\u03b9\u03ac ","\u0395\u03bb\u03b9\u03ba\u03cc\u03c0\u03c4\u03b5\u03c1\u03bf","\u03a0\u03c5\u03c1\u03bf\u03c3\u03b2\u03b5\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae "]
835811
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις