Καλλιθέα: Αναζητείται το κίνητρο για τη δολοφονική συμπλοκή - Δράστης και θύμα ήταν οπαδοί της ίδιας ομάδας

Το κίνητρο πίσω από την αιματηρή συμπλοκή που είχε σαν αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός νεαρού ηλικίας περίπου 17 ετών στην Καλλιθέα, αναζητά η αστυνομία αφού απομακρύνεται το οπαδικό, καθώς όπως είπε μιλώντας στην εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ο δράστης και το θύμα σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την έρευνα ήταν οπαδοί της ίδιας ομάδας.

Το οπαδικό κίνητρο έχει απομακρυνθεί, ωστόσο δεν έχει αποκλειστεί πλήρως και η αστυνομία εξακολουθεί να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για να διαπιστώσει το κίνητρο πίσω από την άγρια δολοφονία.





«Εξετάζεται το οπαδικό κίνητρο, βέβαια δεν μας προκύπτει καθώς όπως φαίνεται και τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες και την εξέταση των προστατευόμενων στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των εμπλεκομένων ανήκουν στην ίδια ομάδα και μάλιστα θύμα και δράστης φαίνεται ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα, οπότε δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα τι έχει συμβεί. Αυτό μας προκύπτει τουλάχιστον από την έρευνα και με τα μέχρι στιγμής δεδομένα», είπε αρχικά η κυρία Δημογλίδου και προσέθεσε ότι και «ο τρόπος με τον οποίο συναντήθηκαν τα άτομα, όπως παρουσιάζεται από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους, δεν μας οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση», εξηγώντας δηλαδή ότι δεν υπήρξε κάποιο οργανωμένο ραντεβού.

«Το σίγουρο είναι ότι έχουμε μία συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων κατά κύριο λόγο ή οριακά ενηλίκων ατόμων ηλικίας 17 έως 18 ετών», είπε αρχικά και όπως ανέφερε υπήρξαν μαρτυρίες στους πρώτους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο ότι «σημειώθηκε αρχικά διαπληκτισμός μεταξύ των ατόμων και στη συνέχεια ουσιαστικά είχαμε τον θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού ατόμου».

«Οι αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο και προσπαθούν να συλλέξουν τόσο πληροφορίες από κατοίκους της περιοχής, καθώς μιλάμε για μία πυκνοκατοικημένη περιοχή, όπως και βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο θα ξεκαθαρίσει ίσως τι ακριβώς συνέβη, καθώς προφανώς και μετά τη συμπλοκή τα άτομα διασκορπίστηκαν στους γύρω δρόμους. Βέβαια, κατάφεραν οι αστυνομικοί να πραγματοποιήσουν κάποιες προσαγωγές και εξετάζονται οι άνθρωποι αυτοί. Επίσης, πραγματοποιούνται κατ’ οίκον έρευνες για να βρεθεί οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί στην επίθεση», προσέθεσε.

Η κυρία Δημογλίδου τόνισε ότι έχει εντοπιστεί ένα μαχαίρι, το οποίο συνέλεξαν οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο.

«Θα εξεταστεί αν έχει χρησιμοποιηθεί από κάποιο άτομο, από κάποιον από τους εμπλεκόμενους, όπως επίσης αν έχει χρησιμοποιηθεί σε βάρος του θύματος», ανέφερε ακόμα.

«Το κίνητρο αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η εξέταση όλων των εμπλεκομένων και θα πρέπει να διαπιστωθεί αν τελικά όλοι οι εμπλεκόμενοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα χέρια της αστυνομίας ή αν υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι μπορεί να διέφυγαν από το σημείο», κατέληξε.