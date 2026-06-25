Βενεζουέλα: «Πρώτη φορά αισθάνθηκα τέτοιο σεισμό, ήταν τρομερός» λέει Έλληνας

Τις στιγμές τρόμου και αγωνίας από τους αλλεπάλληλους σεισμούς μεγέθους 7,5 και 7,2 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα περιγράφει στο newsit.gr ο Έλληνας κάτοικος του Καράκας, Σπύρος Χατζηκωνσταντής.

Ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Βενεζουέλας και ιερέας της ομογένειας βίωσε από κοντά τις ισχυρές δονήσεις, τονίζοντας πως πρόκειται για τον πιο δυνατό σεισμό που έχει αισθανθεί στα 89 χρόνια της ζωής του. Όπως αναφέρει, επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ προληπτικά διακόπηκε η ηλεκτροδότηση, γεγονός που προκάλεσε προσωρινά και προβλήματα στην υδροδότηση.

«Χθες κατά τις 6:30 η ώρα άρχισε το ταρακούνημα. Πρώτη φορά στη ζωή μου, εγώ είμαι 89 χρονών, αισθάνομαι τέτοιο σεισμό. Έχω περάσει κι άλλους σεισμούς, αλλά τούτος εδώ ήταν τρομερός. Έφυγε το φως, γιατί το κόβουν προληπτικά μήπως γίνει κάποιο βραχυκύκλωμα. Μετά από δύο ώρες επανήλθε. Όταν φεύγει το ρεύμα, φεύγει και το νερό, αλλά στη συνέχεια αποκαταστάθηκε», λέει χαρακτηριστικά.

Παρά τη σφοδρότητα των σεισμών, ο ίδιος σημειώνει ότι στην περιοχή όπου κατοικεί δεν καταγράφηκαν μεγάλες καταστροφές, καθώς τα περισσότερα κτίρια έχουν κατασκευαστεί με αυστηρές αντισεισμικές προδιαγραφές μετά από παλαιότερους καταστροφικούς σεισμούς.

«Τα σπίτια εδώ που μένω εγώ δεν έπαθαν τίποτα. Τα κτίρια στη Βενεζουέλα είναι φτιαγμένα πολύ καλά, γιατί έχουν κατασκευαστεί μετά από μεγάλο σεισμό και οι προδιαγραφές είναι πολύ καλές. Φοβόμαστε βέβαια, αλλά τα κτίρια δεν πέφτουν εύκολα. Δεν πιστεύω ότι έχουν καταρρεύσει πολλά κτίρια», αναφέρει.

Ο Σπύρος Χατζηκωνσταντής διαψεύδει επίσης τις υπερβολικές πληροφορίες που, όπως λέει, κυκλοφόρησαν για χιλιάδες νεκρούς, επισημαίνοντας ότι η εικόνα που έχει από την ομογένεια είναι καθησυχαστική.

«Άκουσα ότι στην Ελλάδα μιλάνε για χιλιάδες νεκρούς, αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Είμαι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Βενεζουέλας και έχω μιλήσει με όλους τους Έλληνες που βρίσκονται εδώ. Όλοι είναι καλά», καταλήγει.