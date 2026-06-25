Παϊτέρης για Λατινοπούλου: Αν έρθει σε καταυλισμό και ζητήσει συγγνώμη, θα την ψηφίσουμε όλοι μαζί

Συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ της Αφροδίτης Λατινοπούλου και του Βασίλη Παϊτέρη, καθώς ο γνωστός τραγουδιστής δήλωσε ότι δεν θα ζητήσει συγγνώμη σχετικά με όσα δήλωσε για την πρόεδρο της Φωνής Λογικής.

«Για δευτερόλεπτα αισθάνθηκε ότι είναι γύφτισσα και την ενόχλησε. Εμείς που μας λέει τόσα χρόνια “οι γύφτοι και οι γύφτοι και είναι παράνομοι” τι να πούμε;» σημείωσε ο Β. Παϊτέρης στον ΑΝΤ1 αναφορικά με τη δήλωσή του για την κ. Λατινοπούλου ότι «έχει γύφτικη ομορφιά. Μήπως η μητέρα της αγόρασε χαλί από έναν γύφτο και δεν το πλήρωσε

«Ας μου κάνει μήνυση. Εγώ δεν θέλω να της κάνω μήνυση. Θέλω να το σταματήσουμε εδώ, να μην το προχωρήσουμε, γιατί δεν είναι καλό» δήλωσε στη συνέχεια ο γνωστός τραγουδιστής και πρόσθεσε:

«Έμαθα ότι θέλει να της ζητήσω "συγγνώμη". "Συγγνώμη" δεν θα ζητήσω εγώ εάν δεν ζητήσει η ίδια "συγγνώμη" απ' όλο τον ελληνικό λαό».

«Να πάει σε έναν καταυλισμό να δει πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Φοβάται; Να την πάω εγώ» σημείωσε ο κ. Παϊτέρης και πρόσθεσε: «Και αν πάει μόνη της, δεν την πειράζει κανένας. Νομίζουν ότι είναι δικιά μας. Τη ψήφισα, την ψηφίσαμε».

«Πάμε για καφέ να τα βρούμε όλα»

Απευθυνόμενος στην κυρία Λατινοπούλου, ο γνωστός τραγουδιστής την κάλεσε να πάρει τηλέφωνο «να πάμε για καφέ να τα βρούμε όλα. Δεν κρατάμε εμείς χαρακτηρισμούς. Αν έρθει και ζητήσει συγγνώμη, δεν έχουμε κανέναν, να έρθει να τη βάλουμε στη Βουλή. 700.000 είμαστε, θα την ψηφίσουμε όλοι μαζί.

«Είναι πανέμορφη. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Είναι πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Έχει αυτή την τσιγγάνικη ομορφιά. Θα είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά να παίζει σε βίντεοκλίπ δικό μου» σημείωσε ο κ. Παϊτέρης.