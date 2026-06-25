Μία ακόμα εκπαιδευτική χρονιά γεμάτη επιτυχίες, για τους μαθητές του ιδιωτικού Λυκείου "Θεμέλιο"

Η καλύτερη απάντηση σε όσους πιστεύουν πως χωρίς φροντιστήριο "δεν γίνεται"
Το ιδιωτικό Λύκειο Θεμέλιο ολοκληρώνει μία ακόμα εκπαιδευτική χρονιά, γεμάτη επιτυχίες για τους μαθητές και τις οικογένειές τους που το επέλεξαν.
Έχοντας μόλις πληροφορηθεί τα αποτελέσματα, αρκετοί γονείς των μαθητών ήρθαν σε επικοινωνία με τους υπεύθυνους και μοιράστηκαν την χαρά τους, τονίζοντας πόσο ικανοποιημένοι έχουν μείνει από την συνολική λειτουργία του Λυκείου και ιδιαίτερα από το γεγονός ότι λειτουργούν ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα, φροντιστηριακού τύπου καθώς και από το ότι τα μαθήματα λήγουν καθημερινά το αργότερο στις 15:00 για όλες τις τάξεις, έχοντας όμως ολοκληρώσει και την επιπλέον ειδική φροντιστηριακή προετοιμασία στα μαθήματα της κατεύθυνσής τους, που προσφέρει το σχολείο.
Είναι χαρακτηριστικό πως πάνω από το 35% των μαθητών που έδωσαν πανελλαδικές, είχε βαθμολογία πάνω από 17.500 μόρια, ενώ ένα 73% είχε πάνω από 14.000 μόρια.
Έχοντας μιλήσει με τους υπεύθυνους του Λυκείου Θεμέλιο, αλλά και με καθηγητές, μας τόνισαν χαρακτηριστικά πως "σε μια εποχή που πολλοί θεωρούν αυτονόητο το εξωσχολικό διάβασμα, οι μαθητές του σχολείου μας απέδειξαν ότι η ποιότητα της γνώσης δεν εξαρτάται από την ποσότητα των ωρών, αλλά από τη σημασία της σχέσης. Με κόπο, πίστη και εμπιστοσύνη στο σχολείο τους, κατόρθωσαν να αριστεύσουν στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις. Το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι μόνο παιδαγωγική νίκη· είναι και μήνυμα προς κάθε γονιό, κάθε παιδί, κάθε εκπαιδευτικό: όταν το σχολείο λειτουργεί με πάθος, συνέπεια και αγάπη, μπορεί να καλύψει κάθε ανάγκη του μαθητή.
Στο σχολείο μας δεν επενδύουμε απλώς στη διδασκαλία· επενδύουμε στη σχέση, στην καθημερινή καθοδήγηση, στο προσωπικό σχέδιο μάθησης για κάθε παιδί. Εδώ, η αριστεία δεν είναι προνόμιο λίγων, αλλά δυνατότητα όλων. Η επιτυχία των μαθητών μας είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους πιστεύουν πως χωρίς φροντιστήριο «δεν γίνεται». Γίνεται. Και όταν γίνεται μέσα από το σχολείο, η νίκη έχει άλλο βάρος, άλλη αξία, άλλη γεύση."
"Ευχόμαστε όλα τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα στο νέο ξεκίνημα της ζωής τους!" ολοκλήρωσαν χαρακτηριστικά.
Ορισμένα πρώτα αποτελέσματα μαθητών του Λυκείου είναι τα παρακάτω:
ΦΛΩΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 18880
ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΝΙΚΗ 18565
ΜΟΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΩΡΟΘΕΑ 18460
ΒΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 18420
ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 18140
ΔΗΜΑΚΗ ΟΛΓΑ 17900
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 17897
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 17820
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 17780
ΠΕΤΤΑ ΓΙΩΡΓΟΣ 17620
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 17520
ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑΛΙΤΑ 17495
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 17060
ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 17020
ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 17020
1) ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
Η φετινή χρονιά ήταν για μένα μια ιδιαίτερα απαιτητική αλλά και σημαντική εμπειρία. Η προετοιμασία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις χρειάστηκε συνέπεια, υπομονή και καθημερινή προσπάθεια. Υπήρξαν στιγμές άγχους και κούρασης, όμως προσπάθησα να παραμείνω προσηλωμένη στους στόχους μου και στο τελος, δηλ μετα το «καλυτερο μου εαυτο», φυσικά με την στήριξη των καθηγητών μου.
2) ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Ευχαριστώ πολυ τους καθηγητές του Ιδιωτικού Λυκείου Θεμελιο, οι οποίοι με στήριξαν σε όλη την διάρκεια της χρονιάς και με βοήθησαν στην επίτευξη του στόχου μου. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω την κ. Πίγκα την κ. Μήνα, την κ. Σολωμού και την κ. Αρβανίτη που πίστεψαν σε μένα!!!
3) ΜΑΙΡΗ ΦΛΩΡΑΤΟΥ
Τελειωσαν οι Πανελληνιες! Εγραψα πολυ καλα και για αυτο ευθύνεται κυριως το σχολειο μου, το Θεμελιο, το οποιο ειχε φοβερους καθηγητες που με βοηθησαν παρα πολυ, με διδαξαν οσο καλυτερα μπορουσαν και με πεισμωσαν να μην εγκαταλείψω!!! Ευχαριστώ τους καθηγητες μου και το σχολειο, το Θεμελιο, για ολα!
4) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Η επιτυχία μου στις Πανελλαδικές Εξετάσεις αποτελεί για μένα το αποτέλεσμα μιας συστηματικής και απαιτητικής προσπάθειας, με υπομονή, επιμονή και προσήλωση στον στόχο μου. Η διαδρομή αυτή δεν ήταν πάντοτε εύκολη ειδικότερα σε συνδυασμό με τον πρωταθλητισμό όμως με τη στήριξη της οικογένειάς μου, του προπονητή μου και προπάντων των καθηγητών μου και του σχολείου μου κατάφερα να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις και να πλησιάσω το όνειρό μου για σπουδές στη Νομική. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση, αλλά και ευγνωμοσύνη προς όλους όσοι με ενθάρρυναν και στάθηκαν δίπλα μου. Η επιτυχία αυτή αποτελεί για μένα την αρχή μιας νέας πορείας, την οποία περιμένω με ενθουσιασμό, υπευθυνότητα και διάθεση για συνεχή προσπάθεια.
5) ΒΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ύστερα απο μια τόσο απαιτητική χρονιά , αισθάνομαι ανακούφιση που η προσπάθεια μου ανταμείφθηκε. Το γεγονός αυτό, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη δυνατότητα που παρείχε το ιδιωτικό λύκειο Θεμέλιο να διατηρούμε ελεύθερες τις απογευματινές ώρες, διασφαλίζοντας έτσι χρόνο για μελέτη αλλά και ξεκούραση. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους καθηγητές μου για την άψογη δουλειά τους και την αμέριστη καθοδήγηση και στήριξη, καθώς και την την διεύθυνση του σχολείου για το συνεργατικό και φιλικό κλίμα που δημιούργησε.
6) ΠΕΤΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Είμαι ευγνώμων για τη βοήθεια και την υποστήριξη που μου παρείχε το Ιδιωτικό Λύκειο Θεμέλιο, προετοιμάζοντάς με κατάλληλα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Μέσω της στήριξης των καθηγητών μου και της διεύθυνσης, καταφέραμε συνεργατικά να πετύχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Ήταν μια διαδικασία που απαιτούσε συνεχή συγκέντρωση, θέληση και αφοσίωση· ωστόσο, με τη σωστή καθοδήγηση του σχολείου, δουλέψαμε οργανωμένα για την επίτευξη του στόχου αυτού.
7) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Το Θεμέλιο για εμένα δεν είναι απλά το αγαπημένο μου σχολείο ….είναι ένα μέρος που θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου,είναι οι στιγμές χαράς και αγωνίας που πέρασα μαζί με τους φίλους και καθηγητές μου .Δεν θα μπορούσα να περάσω τα τελευταία σχολικά μου χρόνια καλύτερα.Το Θεμέλιο μού πρόσφερε όχι μόνο γνώσεις,αλλά μού έμαθε και αξίες που θα με συνοδεύουν σε όλη μου την ζωή.Ευχαριστώ όλους γι’αυτό το υπέροχο ταξίδι!!!
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