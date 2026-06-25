Μία ακόμα εκπαιδευτική χρονιά γεμάτη επιτυχίες, για τους μαθητές του ιδιωτικού Λυκείου "Θεμέλιο"

Το ιδιωτικό Λύκειο Θεμέλιο ολοκληρώνει μία ακόμα εκπαιδευτική χρονιά, γεμάτη επιτυχίες για τους μαθητές και τις οικογένειές τους που το επέλεξαν.

Έχοντας μόλις πληροφορηθεί τα αποτελέσματα, αρκετοί γονείς των μαθητών ήρθαν σε επικοινωνία με τους υπεύθυνους και μοιράστηκαν την χαρά τους, τονίζοντας πόσο ικανοποιημένοι έχουν μείνει από την συνολική λειτουργία του Λυκείου και ιδιαίτερα από το γεγονός ότι λειτουργούν ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα, φροντιστηριακού τύπου καθώς και από το ότι τα μαθήματα λήγουν καθημερινά το αργότερο στις 15:00 για όλες τις τάξεις, έχοντας όμως ολοκληρώσει και την επιπλέον ειδική φροντιστηριακή προετοιμασία στα μαθήματα της κατεύθυνσής τους, που προσφέρει το σχολείο.

Είναι χαρακτηριστικό πως πάνω από το 35% των μαθητών που έδωσαν πανελλαδικές, είχε βαθμολογία πάνω από 17.500 μόρια, ενώ ένα 73% είχε πάνω από 14.000 μόρια.

Έχοντας μιλήσει με τους υπεύθυνους του Λυκείου Θεμέλιο, αλλά και με καθηγητές, μας τόνισαν χαρακτηριστικά πως "σε μια εποχή που πολλοί θεωρούν αυτονόητο το εξωσχολικό διάβασμα, οι μαθητές του σχολείου μας απέδειξαν ότι η ποιότητα της γνώσης δεν εξαρτάται από την ποσότητα των ωρών, αλλά από τη σημασία της σχέσης. Με κόπο, πίστη και εμπιστοσύνη στο σχολείο τους, κατόρθωσαν να αριστεύσουν στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις. Το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι μόνο παιδαγωγική νίκη· είναι και μήνυμα προς κάθε γονιό, κάθε παιδί, κάθε εκπαιδευτικό: όταν το σχολείο λειτουργεί με πάθος, συνέπεια και αγάπη, μπορεί να καλύψει κάθε ανάγκη του μαθητή.

Στο σχολείο μας δεν επενδύουμε απλώς στη διδασκαλία· επενδύουμε στη σχέση, στην καθημερινή καθοδήγηση, στο προσωπικό σχέδιο μάθησης για κάθε παιδί. Εδώ, η αριστεία δεν είναι προνόμιο λίγων, αλλά δυνατότητα όλων. Η επιτυχία των μαθητών μας είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους πιστεύουν πως χωρίς φροντιστήριο «δεν γίνεται». Γίνεται. Και όταν γίνεται μέσα από το σχολείο, η νίκη έχει άλλο βάρος, άλλη αξία, άλλη γεύση."

"Ευχόμαστε όλα τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα στο νέο ξεκίνημα της ζωής τους!" ολοκλήρωσαν χαρακτηριστικά.

Ορισμένα πρώτα αποτελέσματα μαθητών του Λυκείου είναι τα παρακάτω:

ΦΛΩΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 18880

ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΝΙΚΗ 18565

ΜΟΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΩΡΟΘΕΑ 18460

ΒΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 18420

ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 18140

ΔΗΜΑΚΗ ΟΛΓΑ 17900

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 17897

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 17820

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 17780

ΠΕΤΤΑ ΓΙΩΡΓΟΣ 17620

ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 17520

ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑΛΙΤΑ 17495

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 17060

ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 17020

ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 17020