Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Προβλήματα στο results.it.minedu

Η ιστοσελίδα των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026 δεν φορτώνει κανονικά λόγω αυξημένου όγκου ταυτόχρονων επισκέψεων από υποψηφίους.



Εν αναμονή της σημερινής ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026 εδώ και λίγη ώρα έχει η πλατφόρμα results.it.minedu.gov.gr εμφανίζει προβλήματα πρόσβασης. . Ειδικότερα, προβλήματα πρόσβασης αντιμετωπίζουν χιλιάδες υποψήφιοι των Πανελληνίων 2026, καθώς ενόψει της ανακοίνωσης των βαθμολογιών η πλατφόρμα αποτελεσμάτων του Υπουργείου Παιδείας παρουσιάζει δυσλειτουργίες.

Η ιστοσελίδα αποτελεσμάτων δεν φορτώνει κανονικά λόγω αυξημένου όγκου ταυτόχρονων επισκέψεων από υποψηφίους και γονείς που προσπαθούν να ενημερωθούν για τις βαθμολογίες τους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτιμούν ότι το πρόβλημα είναι προσωρινό και ότι η πρόσβαση στην πλατφόρμα θα αποκατασταθεί σταδιακά, καθώς θα μειώνεται ο φόρτος των ταυτόχρονων συνδέσεων.