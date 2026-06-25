Live ο σεισμός σε εκπομπή στη Βενεζουέλα

Τη στιγμή του σεισμού ενώ βρίσκονταν σε live σύνδεση, έζησαν οι παρουσιαστές αθλητικής εκπομπής στο κανάλι Univision της Βενεζουέλας.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, διακρίνονται οι τέσσερις νεαροί παρουσιαστές να συζητούν χαλαροί και χαμογελαστοί, όταν ξεκινά σιγά - σιγά ο σεισμός.

Στην κορύφωση της δόνησης, τα γέλια δίνουν τη θέση τους στον φόβο, το ρεύμα στην αίθουσα κόβεται και οι παρουσιαστές, με φακούς, πέφτουν κάτω από τα τραπέζια για να προστατευτούν.