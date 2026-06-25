Inner Wheel Πατρών Βορρά Ρίου: Yποδέχθηκαν το καλοκαίρι με live μουσική και ηλιοβασίλεμα

Σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό συγκεντρώθηκαν οι κυρίες του του Inner Wheel Πατρών Βορρά Ρίου και οι υποστηρικτές τους. Την περασμένη Δευτέρα, το παραλιακό Bodegas Summer ήταν εμγφανώς γυναικοκρατούμενο.

Με την πρόεδρο Μαρία Ασημακοπούλου επί της υποδοχής άπαντες απόλαυσαν τη μαγευτική θέα, το εκλεκτό μενού και live μουσικό πρόγραμμα. Ταυτόχρονα, όπως πάντα, ενίσχυσαν κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο του σωματείου.