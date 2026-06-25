Inner Wheel Πατρών Βορρά Ρίου: Yποδέχθηκαν το καλοκαίρι με live μουσική και ηλιοβασίλεμα

Στο Bodegas Summer συγκεντρώθηκαν η διοίκηση, τα μέλη και οι φίλοι του δραστήριου σωματείου
Σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό συγκεντρώθηκαν οι κυρίες του του Inner Wheel Πατρών Βορρά Ρίου και οι υποστηρικτές τους. Την περασμένη Δευτέρα, το παραλιακό Bodegas Summer ήταν εμγφανώς γυναικοκρατούμενο.
Με την πρόεδρο Μαρία Ασημακοπούλου επί της υποδοχής άπαντες απόλαυσαν τη μαγευτική θέα, το εκλεκτό μενού και live μουσικό πρόγραμμα. Ταυτόχρονα, όπως πάντα, ενίσχυσαν κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο του σωματείου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Inner Wheel Πατρών Βορρά Ρίου ευχαριστεί θερμά όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, καθώς και τους χορηγούς, υποστηρικτές και συνεργάτες που συνέβαλαν στην άρτια διοργάνωσή της.
Συνεχίζει το έργο του με οδηγό τις αξίες της φιλίας, της προσφοράς και της αλληλεγγύης. Δείτε στιγμιότυπα.
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