Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

EVENTS

/

Inner Wheel Πατρών Βορρά Ρίου: Yποδέχθηκαν το καλοκαίρι με live μουσική και ηλιοβασίλεμα

Inner Wheel Πατρών Βορρά Ρίου: Yποδέχθηκ...
Μπακοπούλου Άντυ
[email protected]

Στο Bodegas Summer συγκεντρώθηκαν η διοίκηση, τα μέλη και οι φίλοι του δραστήριου σωματείου

Σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό συγκεντρώθηκαν οι κυρίες του του Inner Wheel Πατρών Βορρά Ρίου και οι υποστηρικτές τους. Την περασμένη Δευτέρα,  το παραλιακό Bodegas Summer ήταν εμγφανώς γυναικοκρατούμενο.

Με την πρόεδρο Μαρία Ασημακοπούλου επί της υποδοχής άπαντες απόλαυσαν τη μαγευτική θέα, το εκλεκτό μενού και live μουσικό πρόγραμμα. Ταυτόχρονα, όπως πάντα, ενίσχυσαν κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο του σωματείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Inner Wheel Πατρών Βορρά Ρίου ευχαριστεί θερμά όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, καθώς και τους χορηγούς, υποστηρικτές και συνεργάτες που συνέβαλαν στην άρτια διοργάνωσή της.

Συνεχίζει το έργο του με οδηγό τις αξίες της φιλίας, της προσφοράς και της αλληλεγγύης. Δείτε στιγμιότυπα.

Ειδήσεις Τώρα

Sapore di sale: Ιρίνα Σάικ και Μικέλε Μορόνε ερωτοτροπούν φλογερά στη Νάπολη

Ζeus + Dione: Μνημονεύει το παραδοσιακό ελληνικό περίπτερο στο The Ilisian (πρώην Hilton)

Bandana trend: Αφθονα λαχούρια και Californian vibes στις shopping προτεραιότητές μας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Inner Wheel Πατρών Βορρά Ρίου Bodegas Summer
Best View
Events
["Inner Wheel \u03a0\u03b1\u03c4\u03c1\u03ce\u03bd \u0392\u03bf\u03c1\u03c1\u03ac \u03a1\u03af\u03bf\u03c5","Bodegas Summer"]
835799
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Best View