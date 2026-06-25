Πύργος: Απατεώνες «δάγκωσαν» 90χρονη -Της άρπαξαν 20.000 ευρώ και κοσμήματα

Καρέ-καρέ οι κινήσεις τους

Σοκ προκαλεί η νέα υπόθεση απάτης που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον Πύργο, με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα, 88 ετών, η οποία πείστηκε από επιτήδειους να παραδώσει τις οικονομίες και τα κοσμήματά της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews, όλα ξεκίνησαν όταν η 88χρονη δέχθηκε τηλεφώνημα στο σταθερό από γυναίκα, η οποία δήλωσε πως είναι… η λογίστριά της. Με ψυχραιμία, επιμονή και προφανώς καλά προετοιμασμένο… σενάριο, η άγνωστη άρχισε να της μιλά για δήθεν ανάγκη δήλωσης χρημάτων και κοσμημάτων, πείθοντάς την ότι έπρεπε να ακολουθήσει συγκεκριμένες οδηγίες. Το απίστευτο είναι ότι η τηλεφωνική επικοινωνία κράτησε περίπου δύο ώρες. Η γυναίκα στην άλλη άκρη της γραμμής δεν άφησε την ηλικιωμένη να σκεφτεί, δεν της άφησε περιθώριο να επικοινωνήσει με συγγενείς ή κάποιον δικό της άνθρωπο, αλλά την καθοδηγούσε βήμα προς βήμα μέχρι να πέσει ολοκληρωτικά στην παγίδα.

Το σενάριο με τα δήθεν «αδήλωτα» χρήματα και κοσμήματα έπιασε. Η ηλικιωμένη πείστηκε ότι έπρεπε να παραδώσει το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ για να «δηλωθεί», καθώς και κοσμήματα, άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας, τα οποία δήθεν θα «καταγράφονταν». Ακολουθώντας τις οδηγίες, η γυναίκα κατέβηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας της, σε κεντρικότατο σημείο της πόλης του Πύργου, κρατώντας μια απλή σακούλα σούπερ μάρκετ. Μέσα στη σακούλα βρίσκονταν τα χρήματα και τα κοσμήματα. Εκεί την περίμενε ο συνεργός της γυναίκας που της τηλεφωνούσε, στον οποίο και παρέδωσε τη σακούλα. Ο δράστης, μάλιστα, φαίνεται πως δεν πτοήθηκε ούτε από το γεγονός ότι η πολυκατοικία βρίσκεται σε ιδιαίτερα κεντρικό σημείο της πόλης, ούτε από την πιθανότητα να υπάρχουν κάμερες ασφαλείας.