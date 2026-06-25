Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

EVENTS

/

Ζeus + Dione: Μνημονεύει το παραδοσιακό ελληνικό περίπτερο στο The Ilisian (πρώην Hilton)

Ζeus + Dione: Μνημονεύει το παραδοσιακό ...

Δίπλα στην φημισμένη πισίνα του ξενοδοχείου, τιμάει το νοσταλγικό τοπόσημο και σύμβολο της παλιάς γειτονιάς

Τι είδαμε στην ιστορική πισίνα Oasis του ξενοδοχείου The Ilisian στην καρδιά της πρωτεύουσας;

Ένα κατακίτρινο κιόσκι, με τις αυθεντικές διαστάσεις και αναλογίες του παραδοσιακού περιπτέρου, ως σημείο διάθεσης εφημερίδων, περιοδικών και καρτ ποστάλ αλλά και εμπλουτισμένο με είδη παραλίας, αξεσουάρ, σουβενίρ.

Aυτή η αναπάντεχη αστική αναφορά βασίζεται σε ιδέα της συνδημιουργού και CEO του label Ζeus + Dione, Δήμητρας Κολοτούρα.

Το περίπτερο, κάτι ανάμεσα σε κατάστημα και σημείο πώλησης Τύπου, αποτέλεσε διαχρονικά ένα τοπόσημο γειτονιάς: έναν χώρο ανταλλαγής, ενημέρωσης και καθημερινής συνάντησης, άρρηκτα συνδεδεμένο με τον παλμό του δρόμου και της πόλης. Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, εξελίχθηκε σε σημείο προμήθειας πολλών προιόντων καθημερινής χρήσης, από γλυκίσματα και περιοδικά μέχρι μικροαντικείμενα και δεκάδες ακόμη πράγματα. Η κοινωνική του σημασία ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο με την εγκατάσταση δημόσιων τηλεφώνων. Αισθητικά, αποτέλεσε ένα μικρό αρχιτεκτονικό αποτύπωμα της εποχής του και της ταυτότητας της Αθήνας που διαρκώς μεταβαλλόταν.  

Με αφορμή τα εγκαίνιά του, η Zeus+Δione συνεργάστηκε με τον καλλιτέχνη Αντρέα Φίντς, του οποίου το έργο εστιάζει στα συχνά παραγνωρισμένα αντικείμενα, τις μνήμες και τους μύθους που είναι ενσωματωμένοι στη σύγχρονη πόλη.

Μεγαλωμένος στην Αθήνα στα χρόνια του’ 90, ο Αντρέας Φίντς προσεγγίζει το αστικό τοπίο ως μια μορφή αρχαιολογικής έρευνας, συνθέτοντας στοιχεία της υλικής κουλτούρας σε έργα που κινούνται ανάμεσα στη μνήμη, την ιστορία και τη μυθοπλασία, όπως λέει και ο ίδιος.

Ετσι, το περίπτερο by the pool, προβάλλει την ελληνική κληρονομιά, ιστορία και κουλτούρα στο χώρο της ένδυσης, όχι ως στατική ανάμνηση αλλά ως ζωντανή πηγή έμπνευσης. Αλλωστε, η ίδια η εταιρεία Zeus + Dione στις collections της,  βασίστηκε στις καταβολές της ελληνοπρέπειας από την εκκίνησή της.

Ειδήσεις Τώρα

Sapore di sale: Ιρίνα Σάικ και Μικέλε Μορόνε ερωτοτροπούν φλογερά στη Νάπολη

Bandana trend: Αφθονα λαχούρια και Californian vibes στις shopping προτεραιότητές μας

Κορίτσι της SKIMS η Χέιλι Μπίμπερ, δείτε την τελευταία της «καυτή» φωτογράφιση

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Περίπτερο Zeus + Dione
Best View
Events
["\u03a0\u03b5\u03c1\u03af\u03c0\u03c4\u03b5\u03c1\u03bf","Zeus + Dione"]
835797
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Best View