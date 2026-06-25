Ζeus + Dione: Μνημονεύει το παραδοσιακό ελληνικό περίπτερο στο The Ilisian (πρώην Hilton)

Δίπλα στην φημισμένη πισίνα του ξενοδοχείου, τιμάει το νοσταλγικό τοπόσημο και σύμβολο της παλιάς γειτονιάς

Τι είδαμε στην ιστορική πισίνα Oasis του ξενοδοχείου The Ilisian στην καρδιά της πρωτεύουσας; Ένα κατακίτρινο κιόσκι, με τις αυθεντικές διαστάσεις και αναλογίες του παραδοσιακού περιπτέρου, ως σημείο διάθεσης εφημερίδων, περιοδικών και καρτ ποστάλ αλλά και εμπλουτισμένο με είδη παραλίας, αξεσουάρ, σουβενίρ. Aυτή η αναπάντεχη αστική αναφορά βασίζεται σε ιδέα της συνδημιουργού και CEO του label Ζeus + Dione, Δήμητρας Κολοτούρα.

Το περίπτερο, κάτι ανάμεσα σε κατάστημα και σημείο πώλησης Τύπου, αποτέλεσε διαχρονικά ένα τοπόσημο γειτονιάς: έναν χώρο ανταλλαγής, ενημέρωσης και καθημερινής συνάντησης, άρρηκτα συνδεδεμένο με τον παλμό του δρόμου και της πόλης. Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, εξελίχθηκε σε σημείο προμήθειας πολλών προιόντων καθημερινής χρήσης, από γλυκίσματα και περιοδικά μέχρι μικροαντικείμενα και δεκάδες ακόμη πράγματα. Η κοινωνική του σημασία ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο με την εγκατάσταση δημόσιων τηλεφώνων. Αισθητικά, αποτέλεσε ένα μικρό αρχιτεκτονικό αποτύπωμα της εποχής του και της ταυτότητας της Αθήνας που διαρκώς μεταβαλλόταν.