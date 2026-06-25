Τελετή λήξης 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου «Θόδωρος Αγγελόπουλος»

Με την τελετή λήξης και την απονομή των βραβείων ολοκληρώνεται την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος.

Η τελετή λήξης θα πραγματοποιηθεί στις 20:00, στον Κήπο του Πολύκεντρου Συνεδριακού Κέντρου Αιγίου, με την απονομή των βραβείων των διαγωνιστικών προγραμμάτων του Φεστιβάλ.

Στο πλαίσιο της βραδιάς, τιμώμενο πρόσωπο θα είναι ο σκηνοθέτης Γιάννης Οικονομίδης, ένας από τους σημαντικότερους και πιο αναγνωρίσιμους δημιουργούς του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Παρόντες θα είναι επίσης σημαντικοί συνεργάτες και φίλοι του σκηνοθέτη.

Ταινία λήξης του φετινού Φεστιβάλ θα είναι η «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη, παραγωγής 2025, διάρκειας 127 λεπτών. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Βασίλης Μπισμπίκης, Στάθης Σταμουλακάτος, Μαρία Καλλιμάνη και Μιρέλλα Παπαοικονόμου.

Κατά τη διάρκεια της τελετής θα ανακοινωθούν τα βραβεία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος Μυθοπλασίας, του Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος Ντοκιμαντέρ, του Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος Animation και του Εθνικού Σπουδαστικού Διαγωνιστικού Προγράμματος, από τις αντίστοιχες κριτικές επιτροπές.

Μετά τις απονομές θα ακολουθήσει η προβολή της ταινίας «Σπασμένη Φλέβα».

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Ώρα: 20:00

Κήπος Πολύκεντρου Συνεδριακού Κέντρου Αιγίου



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