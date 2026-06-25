Στην Ελλάδα η Κέιτ Χάντσον, εθεάθη άβαφη στο αεροδρόμιο

Στην Ελλάδα ταξίδεψε η Κέιτ Χάντσον με την κάμερα τηλεοπτικής εκπομπής να την καταγράφει άβαφη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η διεθνούς φήμης ηθοποιός επέλεξε την Ελλάδα για τις διακοπές της, με ρεπορτάζ του Happy Day να αναφέρει ότι στη συνέχεια θα βρεθεί στη Σκιάθο. Η Χάντσον απαθανατίστηκε χωρίς ίχνος μακιγιάζ με τα μαλλιά της πιασμένα σε κότσο και γυαλιά ηλίου. Το look της ολοκληρώθηκε με ένα λευκό στράπλες και καφέ τσάντα.

Περπατώντας στο αεροδρόμιο, η Κέιτ Χάντσον δέχτηκε ερωτήσεις από δημοσιογράφο της εκπομπής, με τα πλάνα να προβάλλονται την Πέμπτη 25 Ιουνίου. Η ηθοποιός εξήγησε χαμογελαστή πως δεν ήθελε να προχωρήσει σε δηλώσεις, ωστόσο αρκέστηκε να πει: «Γειά σας, είμαι καλά. Δεν θέλω να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Όλα τα μέρη στην Ελλάδα είναι όμορφα».