Στην Ελλάδα η Κέιτ Χάντσον, εθεάθη άβαφη στο αεροδρόμιο

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Στην Ελλάδα ταξίδεψε η Κέιτ Χάντσον με την κάμερα τηλεοπτικής εκπομπής να την καταγράφει άβαφη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Η διεθνούς φήμης ηθοποιός επέλεξε την Ελλάδα για τις διακοπές της, με ρεπορτάζ του Happy Day να αναφέρει ότι στη συνέχεια θα βρεθεί στη Σκιάθο. Η Χάντσον απαθανατίστηκε χωρίς ίχνος μακιγιάζ με τα μαλλιά της πιασμένα σε κότσο και γυαλιά ηλίου. Το look της ολοκληρώθηκε με ένα λευκό στράπλες και καφέ τσάντα.
Περπατώντας στο αεροδρόμιο, η Κέιτ Χάντσον δέχτηκε ερωτήσεις από δημοσιογράφο της εκπομπής, με τα πλάνα να προβάλλονται την Πέμπτη 25 Ιουνίου. Η ηθοποιός εξήγησε χαμογελαστή πως δεν ήθελε να προχωρήσει σε δηλώσεις, ωστόσο αρκέστηκε να πει: «Γειά σας, είμαι καλά. Δεν θέλω να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Όλα τα μέρη στην Ελλάδα είναι όμορφα».
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Χάντσον επιλέγει την Ελλάδα και συγκεκριμένα τη Σκιάθο για τις καλοκαιρινές της διακοπές
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