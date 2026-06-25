Σκηνές τραγωδίας στη Βενεζουέλα μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ – Σκληρή μάχη στα συντρίμμια για επιζώντες-LIVE

Τραγικές στιγμές βιώνει σήμερα ολόκληρη η Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν το Καράκας και τις γύρω περιοχές.

Εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει, φωτιές μαίνονται σε κάθε γωνιά της πρωτεύουσας της χώρας ενώ υπάρχουν φόβοι για αμέτρητους νεκρούς. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ακόμα και για 100.000 θύματα.

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 32 θάνατοι και πάνω από 700 τραυματισμοί.

Διασωστικά συνεργεία επιχειρούν αδιάκοπα στα συντρίμμια πολυκατοικιών, προσπαθώντας να βρουν και να ανασύρουν τους εγκλωβισμένους.

Τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media προκαλούν τρόμο, δείχνοντας ακόμη και 20όροφες πολυκατοικίες να έχουν καταρρεύσει λες και ήταν τραπουλόχαρτα.

Η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητώντας από γιατρούς και νοσηλευτές να σπεύσουν στα νοσοκομεία για την παροχή βοηθειών στους τραυματίες.