Σκηνές τραγωδίας στη Βενεζουέλα μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ – Σκληρή μάχη στα συντρίμμια για επιζώντες-LIVE

32 νεκροί, πάνω από 700 τραυματίες
Τραγικές στιγμές βιώνει σήμερα ολόκληρη η Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν το Καράκας και τις γύρω περιοχές.
Εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει, φωτιές μαίνονται σε κάθε γωνιά της πρωτεύουσας της χώρας ενώ υπάρχουν φόβοι για αμέτρητους νεκρούς. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ακόμα και για 100.000 θύματα.
Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 32 θάνατοι και πάνω από 700 τραυματισμοί.
Διασωστικά συνεργεία επιχειρούν αδιάκοπα στα συντρίμμια πολυκατοικιών, προσπαθώντας να βρουν και να ανασύρουν τους εγκλωβισμένους.
Τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media προκαλούν τρόμο, δείχνοντας ακόμη και 20όροφες πολυκατοικίες να έχουν καταρρεύσει λες και ήταν τραπουλόχαρτα.
Η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητώντας από γιατρούς και νοσηλευτές να σπεύσουν στα νοσοκομεία για την παροχή βοηθειών στους τραυματίες.
Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στα ερείπια των πολυκατοικιών
Πολίτες ουρλιάζουν από αγωνία, γνωρίζοντας πως κάτω από τα ερείπια των πολυκατοικιών, είναι οι συγγενείς τους
Σοκαριστικές εικόνες από το εσωτερικό των σπιτιών, τη στιγμή του σεισμού
«Ακούμε ανθρώπους ζωντανούς και θα τους διασώσουμε»
Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης που εργάζονται αδιάκοπα κατά τη διάρκεια της νύχτας στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας, εξακολουθούν να εντοπίζουν σημάδια ζωής κάτω από τα συντρίμμια, μετά τον διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, σύμφωνα με τον δήμαρχο του δήμου Τσακάο.
«Ευτυχώς, ακούμε ανθρώπους ζωντανούς και θα τους διασώσουμε», δήλωσε ο δήμαρχος Γκουστάβο Ντούκε σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί 23 άτομα.
«Δεν πρόκειται να φύγουμε από εδώ μέχρι να διασώσουμε και τον τελευταίο άνθρωπο που μπορούμε να σώσουμε ζωντανό. Και πιστεύω ότι, με τη βοήθεια του Θεού, θα τα καταφέρουμε», τόνισε.
Όπως ανέφερε, όσοι έχουν διασωθεί λαμβάνουν ιατρική φροντίδα σε τοπικές μονάδες υγείας της περιοχής. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι αρχές ελπίζουν να εντοπίσουν και άλλους επιζώντες κάτω από τα ερείπια.
Live εικόνα από το Καράκας
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