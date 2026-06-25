Τέλος οριστικά το Buongiorno: "Η Φαίη είναι στεναχωρημένη - Ηταν πολύ αιφνιδιαστικό"

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε στους τηλεοπτικούς κύκλους, η είδηση ότι η εκπομπή Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά στο MEGA ρίχνει οριστικά τίτλους τέλους.

Όπως ανακοινώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου στην παρουσιάστρια από στελέχη του καναλιού, ο λόγος που το MEGA προχωρά στη συγκεκριμένη κίνηση, είναι η αύξηση του εσόδου στη ζώνη.

Έτσι, το Buongiorno ολοκληρώνεται αυτή την Παρασκευή 26 Ιουνίου, μετά από δύο σεζόν.

Τσιμτσιλή: Η Φαίη Σκορδά είναι στενοχωρημένη -Ήταν πολύ αιφνιδιαστικό και για εκείνη

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην έναρξη του Happy Day αποκάλυψε ότι επικοινώνησε με την Φαίη Σκορδά, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως:

"Αλλά το συγκεκριμένο θέμα είναι ένα θέμα που μας αιφνιδίασε όλους. Κατά καιρούς ακούγονται φήμες για πολλούς και για πολλά. Το συγκεκριμένο τέλος όμως ήταν και αιφνιδιαστικό και εκκωφαντικό και έχει και πάρα πολλές προεκτάσεις. Ξέρω ότι μίλησες και με τη Φαίη, όπως μίλησα και εγώ χθες το βράδυ για αρκετή ώρα. Εγώ θα πω ότι η Φαίη είναι κυρίως στεναχωρημένη, γιατί είναι ένας άνθρωπος πολύ ειλικρινής, ήθελε να ξέρει τι συμβαίνει, ήθελε να ξέρει και για την ίδια και για τους συνεργάτες της και η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενε παιδιά. Ήταν πολύ αιφνιδιαστικό και για εκείνη, δεν είχε πάρει τέτοια μηνύματα από το περιβάλλον".