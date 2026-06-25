Πάτρα: Δήλωσε κλοπή του αυτοκινήτου του στο Ακταίο, αλλά η υπόθεση είχε απρόσμενη εξέλιξη



Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή του Ακταίου, όταν κάτοικος της Πάτρας διαπίστωσε ότι το αυτοκίνητό του είχε εξαφανιστεί από το σημείο όπου το είχε σταθμεύσει για να απολαύσει το μπάνιο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε αφήσει τα κλειδιά του οχήματος επάνω στη μηχανή πριν κατευθυνθεί προς την παραλία. Όταν επέστρεψε, διαπίστωσε ότι το Ι.Χ. δεν βρισκόταν πλέον εκεί και, αφού αναζήτησε μάταια το όχημα στην ευρύτερη περιοχή, ειδοποίησε την Αστυνομία θεωρώντας ότι είχε πέσει θύμα κλοπής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., με αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και περιπολικά να πραγματοποιούν αναζητήσεις στην πόλη. Λίγη ώρα αργότερα το αυτοκίνητο εντοπίστηκε να κινείται στο κέντρο της Πάτρας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, δεν επρόκειτο για υπόθεση κλοπής με την κλασική έννοια. Το όχημα είχε πάρει ένας ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος φέρεται να το μπέρδεψε με το δικό του. Βλέποντας τα κλειδιά στη μηχανή, επιβιβάστηκε και αναχώρησε χωρίς να αντιληφθεί το λάθος του.

Η παρουσία του ηλικιωμένου προκάλεσε την προσοχή γνωστού παλαίμαχου διαιτητή, ο οποίος αντιλήφθηκε ότι ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση σύγχυσης και ενημέρωσε τις αρχές.

Τελικά το περιστατικό έληξε χωρίς περαιτέρω συνέπειες, με το αυτοκίνητο να επιστρέφει στον ιδιοκτήτη του και τον ηλικιωμένο να μεταφέρεται στο αστυνομικό τμήμα, όπου ενημερώθηκαν οι συγγενείς του για να τον παραλάβουν.