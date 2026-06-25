ΕΙΝΑ: Σφοδρή κριτική στον Υπουργό Υγείας μετά την επίσκεψή του στην Πάτρα

Σκληρή κριτική στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ασκεί η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας (ΕΙΝΑ), με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στην Πάτρα.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΙΝΑ υποστηρίζει ότι η εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις ελλείψεις προσωπικού, στα προβλήματα λειτουργίας του Καραμανδανείου Νοσοκομείου, στις μεγάλες αναμονές για διαγνωστικές εξετάσεις και χειρουργεία, καθώς και στις συνθήκες που επικρατούν στα νοσοκομεία της περιοχής.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΕΙΝΑ:

«Είναι γνωστή η προσπάθεια αναστροφής της πραγματικότητας από τα στελέχη του υπουργείου και της κυβέρνησης με την επιστράτευση επικοινωνιακών τακτικών, αλλά αυτή τη φορά ξεπέρασαν τον εαυτό τους.

Θέλει θράσος να επισκέπτεται το παιδιατρικό νοσοκομείο για να εγκαινιάσει την επισκευή των εφημερείων που είχαν καταστραφεί στην πυρκαγιά πριν δύο χρόνια, ειδικά τη στιγμή που το ακτινολογικό τμήμα του μοναδικού παιδιατρικού νοσοκομείου στη Δυτική Ελλάδα υπολειτουργεί με έναν μόνο ακτινολόγο.

Το τελευταίο συνιστά μια επικίνδυνη κατάσταση τόσο για τους μικρούς ασθενείς όσο και για τους ιατρούς, καθώς σε κάθε εφημερία απαιτούνται διακομιδές στα νοσοκομεία ενηλίκων της πόλης για τη διενέργεια εξετάσεων.

Η ΕΙΝΑ αναφέρει ακόμη ότι στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Πάτρας παραμένουν δεκάδες κενές οργανικές θέσεις, ενώ οι αναμονές για βασικές διαγνωστικές εξετάσεις ξεπερνούν τους τέσσερις μήνες.

Παράλληλα, κάνει λόγο για περιορισμένη λειτουργία χειρουργικών αιθουσών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, για εικόνες συνωστισμού και νοσηλείας ασθενών σε ράντζα στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, καθώς και για σοβαρές ελλείψεις στα περιφερειακά νοσοκομεία της Δυτικής Ελλάδας και των Ιονίων Νήσων.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι οι μετακινήσεις γιατρών μεταξύ νοσοκομείων έχουν καταστεί μόνιμη πρακτική τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να καλυφθούν κενά, ενώ γίνεται αναφορά σε παραιτήσεις ιατρικού προσωπικού λόγω των συνθηκών εργασίας και της υποστελέχωσης.

Η ΕΙΝΑ εκφράζει την αντίθεσή της στις προτάσεις για κάλυψη αναγκών μέσω συμβάσεων με ιδιώτες ή άλλων μορφών χρηματοδότησης και υποστηρίζει ότι απαιτείται ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας με μόνιμο προσωπικό.

Κλείνοντας, ζητά την άμεση προκήρυξη όλων των αναγκαίων θέσεων μόνιμων γιατρών, την παύση των μετακινήσεων προσωπικού μεταξύ νοσοκομείων και την άμεση στελέχωση του Ακτινολογικού Τμήματος του Καραμανδανείου Νοσοκομείου, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία του.»