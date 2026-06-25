Τέλος τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία

Τέλος στα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία στις 30 Ιουνίου, αφού λήγει το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από το ταμείο ανάκαμψης.

Ήδη ο ΕΟΠΥΥ ενημέρωσε σχετικά τις ιδιωτικές κλινικές οι οποίες είχαν αναλάβει ένα μέρος των δωρεάν επεμβάσεων, καθώς είχαν παρατηρηθεί δυσκολίες στα δημόσια νοσοκομεία για τη διεξαγωγή τους.

Ειδικότερα, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία θα αποζημιωθούν από το ταμείο ανάκαμψης μόνο αν οι ασθενείς λάβουν εξιτήριο έως τις 30 Ιουνίου με βάση τον προγραμματισμό.

Ταυτόχρονα, οι κλινικές για να εισπράξουν όσα τους οφείλονται θα πρέπει έως τις 20 Ιουλίου να έχουν υποβάλει τις σχετικές αιτήσεις και τα απαραίτητα έγγραφα στον ΕΟΠΥΥ.

Η υπόθεση... δεν στέφθηκε και με επιτυχία

Πάντως, η υπόθεση με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία από το ταμείο ανάκαμψης δεν στέφθηκε και με επιτυχία. Είναι ενδεικτικό ότι η κυβέρνηση ξεκίνησε να διαφημίζει το πρόγραμμα μιλώντας για 50.000 δωρεάν χειρουργεία στον δημόσιο τομέα.

Στη συνέχεια οι επεμβάσεις μειώθηκαν στις 35.000, «κουρεύτηκαν» περαιτέρω στις 33.000, ενώ τους τελευταίους μήνες η ηγεσία του υπουργείου υγείας έθεσε ως… ορόσημο τις 19.000.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, υπολογίζεται ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 20.000 δωρεάν απογευματινά χειρουργεία τόσο στα δημόσια νοσοκομεία όσο και στις ιδιωτικές κλινικές. Κι αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο καθώς ήδη από τους πρώτους μήνες τα δημόσια νοσοκομεία έπαψαν να χειρουργούν το απόγευμα, κυρίως λόγω έλλειψης προσωπικού τόσο γιατρών και ιδιαίτερα αναισθησιολόγων, όσο και νοσηλευτικού προσωπικού.

Παράλληλα και οι ασθενής ήταν διστακτικοί στο να μετακινηθούν στις ιδιωτικές κλινικές όπου είχαν ανατεθεί 11.000 επεμβάσεις, αφού οι περισσότεροι επιθυμούσαν να χειρουργηθούν από τον γιατρό της επιλογής τους σε δημόσιο νοσοκομείο.

Ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια του προγράμματος παρατηρήθηκαν δυσλειτουργίες και με την αποπληρωμή των εργαζομένων στο ΕΣΥ αλλά και των ιδιωτικών κλινικών.

Είναι ενδεικτικό ότι μέχρι τον περασμένο Μάρτιο ο ιδιωτικός τομέας παρέμενε απλήρωτος για πάνω από 7 μήνες. Χρειάστηκαν αρκετές παρεμβάσεις από τον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδος για να καταβληθούν τα πρώτα ποσά