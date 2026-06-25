Τέλος εποχής για το Mounjaro: Σταματάει η συνταγογράφηση

Χιλιάδες ασθενείς που έκαναν χρήση γνωστών φαρμακευτικών σκευασμάτων -όπως το mounjaro και άλλα παρόμοια ενέσιμα- για τη διαχείριση του σωματικού τους βάρους, παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις, αναζητώντας απαντήσεις για το τι μέλλει γενέσθαι από εδώ και στο εξής.

Αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος για χιλιάδες πολίτες που συμμετέχουν στο επίσημο πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, καθώς πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία για την εκτέλεση των σχετικών συνταγών. Έντονο ενδιαφέρον, αλλά και μεγάλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος.

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, η 30ή Ιουνίου 2026 αποτελεί την τελευταία ημέρα κατά την οποία μπορούν να εκτελεστούν συνταγές που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος. Όπως υπογραμμίζει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της η @so_nikolaou, από την επόμενη κιόλας ημέρα, δηλαδή την 1η Ιουλίου, τα φαρμακεία δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να προχωρούν στην εκτέλεση αυτών των συνταγών, καθώς το πρόγραμμα ολοκληρώνεται οριστικά.