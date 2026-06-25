Τέλος εποχής για το Mounjaro: Σταματάει η συνταγογράφηση

Τι συμβαίνει με τις ενέσεις αδυνατίσματος
Χιλιάδες ασθενείς που έκαναν χρήση γνωστών φαρμακευτικών σκευασμάτων -όπως το mounjaro και άλλα παρόμοια ενέσιμα- για τη διαχείριση του σωματικού τους βάρους, παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις, αναζητώντας απαντήσεις για το τι μέλλει γενέσθαι από εδώ και στο εξής.
Αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος για χιλιάδες πολίτες που συμμετέχουν στο επίσημο πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, καθώς πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία για την εκτέλεση των σχετικών συνταγών. Έντονο ενδιαφέρον, αλλά και μεγάλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος.
Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, η 30ή Ιουνίου 2026 αποτελεί την τελευταία ημέρα κατά την οποία μπορούν να εκτελεστούν συνταγές που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος. Όπως υπογραμμίζει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της η @so_nikolaou, από την επόμενη κιόλας ημέρα, δηλαδή την 1η Ιουλίου, τα φαρμακεία δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να προχωρούν στην εκτέλεση αυτών των συνταγών, καθώς το πρόγραμμα ολοκληρώνεται οριστικά.
Τα τελευταία χρόνια, τα φάρμακα τύπου Mounjaro και Ozempic που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του σωματικού βάρους έχουν βρεθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, καθώς αρκετοί ασθενείς είδαν θεαματική βελτίωση στους δείκτες υγείας τους και γρήγορη απώλεια κιλών. Ωστόσο, η λήξη του προγράμματος επαναφέρει στο προσκήνιο ένα βασικό, καυτό ερώτημα: τι συμβαίνει όταν η απώλεια βάρους βασίζεται κυρίως σε ένα φάρμακο και όχι σε μια συνολική αλλαγή καθημερινών συνηθειών;
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