Sapore di sale: Ιρίνα Σάικ και Μικέλε Μορόνε ερωτοτροπούν φλογερά στη Νάπολη

Η πιο κινηματογραφική, αρωματική καμπάνια του φετινού καλοκαιριού ανήκει στους Dolce e Gabbana
To κλασικό, πολυαγαπημένο ιταλικό hit του Gino Paoli (1964) «Sapore di sale» ηχεί στην ολοκαίνουρια καμπάνια του αρώματος Devotion Eau de Parfum Intense.
H πανέμορφη Ρωσίδα καλλονή Ιρίνα Σάικ και ο Ιταλός γόης του Netflix Μικέλε Μορόνε εμφανίζονται ως ακαταμάχητο, ερωτευμένο ζευγάρι στη γραφική Νάπολη.
Ο ένας πολιορκεί τον άλλον, με φλερτ, αγκαλιές, καυγαδάκια, καθώς οι Ιταλοί εκφράζονται πάντα με φλογερό μεσογειακό ταμπεραμέντο. Οι Dolce e Gabbana επιλέγουν σοφά δυο αδιαμφισβήτητα sex symbols από τον κόσμο της μόδας και του θεάματος αλλά και έναν τόπο, που τελευταία γνωρίζει τουριστική έξαρση.
H 40χρονη Ιρίνα φοράει αντιπροσωπευτικό pin up φορεμα του οίκου με θεαματικό σκίσιμο και ο 35χρονος Μικέλε εμφανίζεται με μαγιό και κορμί- άγαλμα. Βολτάρουν με «μαγνητική χημεία» σε σοκάκια και υπαίθριες αγορές, περνούν από ιστορικά κτίρια και απολαμβάνουν τη θάλασσα. Πειράζονται δίπλα στα απλωμένα ρούχα και ξαπλώνουν τολμηρά στο κρεβάτι.
Πρωταγωνιστούν σε μια ιστορία πάθους και αφοσίωσης παρά τις διαφορές τους. Οι σκηνές και η όλη ατμόσφαιρα σε σκηνοθεσία Gordon Von Steiner θυμίζουν παλιό σινεμά σε άσπρο- μαύρο. Δύσκολα κάποια άλλη καμπάνια θα αποτυπωθεί έτσι στη μνήμη του καταναλωτικού κοινού το φετινό καλοκαίρι. (Θυμίζουμε πως ο Μορόνε ως μόνιμος ambassador των Dolce e Gabbana, έχει ξανακάνει διαφήμιση για το label, για παράδειγμα έχει συνεργαστεί παλιότερα με την Κέιτι Πέρι).
Το νέο, φρουτώδες και αισθησιακό προιόν της σειράς Devotion δημιουργήθηκε για τις γυναίκες από τον αρωματοποιό Olivier Cresp. Περιέχει καταρχήν πεπόνι Σικελίας, του οποίου η εθιστική γλυκύτητα αποτυπώνει τη ζεστασιά και το πνεύμα του νότου. Η σύνθεση ενισχύεται από το λαμπερό και δροσερό μανταρίνι Σικελίας, που προσθέτει φρεσκάδα και ζωντάνια.
Στην καρδιά του αρώματος, εντοπίζουμε άνθος πορτοκαλιάς, γαρδένια και βανίλια Μαδαγασκάρης σε μια βελούδινη συμφωνία. Το σανδαλόξυλο και το οakmoss προσθέτουν βάθος και διάρκεια.
Το Dolce&Gabbana Your Devotion Eau de Parfum Intense παρουσιάζεται σε φιάλη με απόχρωση «latte».Το μπουκαλάκι του αρώματος στολίζεται από την εμβληματική Sacred Heart, καθολικό και παραδοσιακό σύμβολο.
*Ως τις 31 Ιουλίου αποκλειστικά στα Sephora, καθώς και online στο dolcegabbana.com και στις μπουτίκ της Dolce&Gabbana. Από τον Σεπτέμβριο σε επιλεγμένα σημεία πώλησης παγκοσμίως.
Bandana trend: Αφθονα λαχούρια και Californian vibes στις shopping προτεραιότητές μας
Κορίτσι της SKIMS η Χέιλι Μπίμπερ, δείτε την τελευταία της «καυτή» φωτογράφιση
Κρυφές παραλίες κοντά στην Πάτρα που λίγοι γνωρίζουν- Μπάνιο σε λιγότερο από 30 λεπτά από το κέντρο της πόλης
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr