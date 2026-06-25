Βενεζουέλα: «Οι σεισμοί κράτησαν 40 δευτερόλεπτα, έχουν καταρρεύσει πολλά κτήρια»- Η μαρτυρία του προέδρου της ελληνικής κοινότητας

Τη δική του μαρτυρία για τους δύο σεισμούς που χτύπησαν το απόγευμα της Τετάρτης (ξημερώματα Πέμπτης ώρα Ελλάδος) τη Βενεζουέλα, μετέφερε ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στη χώρα, Θεόδωρος Μαρακέλης.

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ «οι σεισμοί κράτησαν 40 δευτερόλεπτα. Τρομάξαμε, άρχισαν να πέφτουν διάφορα πράγματα γιατί εμείς ζούμε στον 14ο όροφο πολυκατοικίας».

«Δεν κατάλαβα πότε τελείωσε ο πρώτος και μετά ο δεύτερος, αμέσως διακόπηκε το ρεύμα και επανήλθε μετά από έξι ώρες, τα μεσάνυχτα (ώρα Βενεζουέλας)» πρόσθεσε ο κ. Μαρακέλης.