Βενεζουέλα: «Οι σεισμοί κράτησαν 40 δευτερόλεπτα, έχουν καταρρεύσει πολλά κτήρια»- Η μαρτυρία του προέδρου της ελληνικής κοινότητας

Δεν έχουμε ακούσει κάτι άσχημο για κάποιον από τους 2.500 Έλληνες στη Βενεζουέλα, είπε ο Θεόδωρος Μαρακέλης
Τη δική του μαρτυρία για τους δύο σεισμούς που χτύπησαν το απόγευμα της Τετάρτης (ξημερώματα Πέμπτης ώρα Ελλάδος) τη Βενεζουέλα, μετέφερε ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στη χώρα, Θεόδωρος Μαρακέλης.
Όπως είπε στον ΣΚΑΪ «οι σεισμοί κράτησαν 40 δευτερόλεπτα. Τρομάξαμε, άρχισαν να πέφτουν διάφορα πράγματα γιατί εμείς ζούμε στον 14ο όροφο πολυκατοικίας».
«Δεν κατάλαβα πότε τελείωσε ο πρώτος και μετά ο δεύτερος, αμέσως διακόπηκε το ρεύμα και επανήλθε μετά από έξι ώρες, τα μεσάνυχτα (ώρα Βενεζουέλας)» πρόσθεσε ο κ. Μαρακέλης.
Ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στη Βενεζουέλα εξήγησε, επίσης, ότι χθες, Τετάρτη, ήταν ημέρα αργίας, εθνική γιορτή, και οι περισσότεροι ήταν είτε σπίτι είτε στον δρόμο την ώρα των σεισμών.
Όσον αφορά τις ζημιές είπε ότι «σε διάφορα σημεία του Καράκας έχουν καταρρεύσει πολλά κτήρια και στην πολιτεία Λαγκουάιρα είναι αρκετά τα σπίτια που έχουν πάθει ζημιές, εκεί είναι και το κεντρικό αεροδρόμιο που έχει κλείσει».
Σύμφωνα με τον κ. Μαρακέλη στη Βενεζουέλα «είμαστε περίπου 2.500 Έλληνες σε όλη τη χώρα και δεν έχουμε ακούσει κάτι δυσάρεστο για κάποιο συμπατριώτη».
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