Πανελλαδικές 2026: Με τα Ισπανικά σήμερα η αυλαία της εξέτασης στα Ειδικά Μαθήματα

Ολοκληρώνεται σήμερα, Πέμπτη 25/6, η διαδικασία εξέτασης των Ειδικών Μαθημάτων στις Πανελλαδικές 2026, με τους υποψηφίους να διαγωνίζονται στο μάθημα των Ισπανικών.

Πρόκειται για το τελευταίο ειδικό μάθημα του φετινού εξεταστικού κύκλου, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακράς και απαιτητικής περιόδου για χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα.

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Ανακοινώνονται το μεσημέρι οι Βαθμολογίες

Σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, μετά τις 13:00 θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.

Οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα.

Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.