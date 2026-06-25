Αχαΐα: Οι παρουσίες που ξεχώρισαν στο Καλέντζι για τα 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου

Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο βουλευτής Κιλκίς Πέτρος Παππάς, ο ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης και ο πρώην υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης, ο οποίος συμμετείχε και ως ομιλητής στην εκδήλωση.

Με τη συμμετοχή πολιτικών στελεχών, αυτοδιοικητικών παραγόντων και μελών του ΠΑΣΟΚ πραγματοποιήθηκε στο Καλέντζι η εκδήλωση μνήμης για τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου.

Από την αυτοδιοίκηση παρευρέθηκαν οι δήμαρχοι Ερυμάνθου Θεόδωρος Μπαρής, Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος, Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος και Πωγωνίου (Καλπακίου) Κωνσταντίνος Καψάλης.

Το «παρών» έδωσαν επίσης ο πρώην δήμαρχος Πατρέων Ανδρέας Καράβολας, ο πρώην νομάρχης Αχαΐας Στάθης Αθανασόπουλος-Σερέτης, ο πρώην περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, ο πρώην νομάρχης Δημήτρης Κατσικόπουλος, ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Σταμάτης Αλαχιώτης και ο πρώην υπουργός Γιάννης Κουτσούκος.

Στην εκδήλωση βρέθηκαν ακόμη η Κατερίνα Σολωμού, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, οι πολιτευτές Γιώργος Καρβουνιάρης, Γιάννης Ταπεινός και Ολυμπία Λόη, ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας Νίκος Μοίραλης, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Άρης Γλατζολιας, το στέλεχος Χρήστος Βουλδής, ο πρώην γραμματέας Βαγγέλης Τσιμπλοστεφανάκης και ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας Βαγγέλης Καραχάλιος.

Παρόντα ήταν επίσης τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας Θανάσης Γιανναδάκης, Γεράσιμος Φεσσιάν, Σταυρούλα Νικολάου και Κώστας Πετρόπουλος.