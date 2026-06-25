Καταιγίδες, κεραυνοί και μπουρίνια το επόμενο 48ωρο: Πολύ ισχυρά μελτέμια το Σαββατοκύριακο

Καταιγίδες, κεραυνοί, μπουρίνια και πιθανές χαλαζοπτώσεις συνθέτουν το σκηνικό του καιρού το επόμενο 48ωρο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την ηπειρωτική Ελλάδα, τις θερμές ώρες της ημέρας, ενώ στα περισσότερα νησιά το καλοκαίρι καλά κρατεί.

Πιο αναλυτικά, σήμερα, Πέμπτη (25/6), από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, την Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ στο Ιόνιο και τις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο Ιόνιο, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, από το μεσημέρι και μετά, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι στον Θερμαϊκό θα φτάσουν τα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς.

Η πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες

Την Παρασκευή η έντονη αστάθεια θα διατηρηθεί στις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 7 μποφόρ.

Το Σαββατοκύριακο οι βροχές θα περιοριστούν κυρίως στα βόρεια, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο και τα μελτέμια στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας ακόμη και τα 8 μποφόρ.

πηγη protothema