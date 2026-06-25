Μητέρα 16χρονου Λάμπρου: «Έχουμε συγκινηθεί από την ανταπόκριση, με το Αγρίνιο μας δένουν ισχυροί δεσμοί»

Συγκινητική είναι η ανταπόκριση χιλιάδων πολιτών μετά τη δημοσιοποίηση της ιστορίας του 16χρονου Λάμπρου -με καταγωγή από το Αγρίνιο- ο οποίος και πρέπει να υποβληθεί σε εξειδικευμένη επέμβαση για να αντιμετωπίσει σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Ο έφηβος, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Χαλκίδα (αμφότεροι οι γονείς του κατάγονται από το Αγρίνιο) διαγνώστηκε λίγο μετά τη γέννησή του με μια σπάνια μορφή συγγενούς καρδιοπάθειας, η οποία χαρακτηρίζεται από ανώμαλη διάπλαση της τριγλώχινας βαλβίδας. Παρά τη στενή και συνεχή ιατρική παρακολούθηση όλα αυτά τα χρόνια, η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε πρόσφατα δραματική επιδείνωση.

Σύμφωνα με τον καρδιολόγο που τον παρακολουθεί, ο 16χρονος πρέπει να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς, το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε κλινική του εξωτερικού από διακεκριμένο καρδιοχειρουργό που εξειδικεύεται σε ανάλογες επεμβάσεις. Ωστόσο, το κόστος της επέμβασης, των ιατρικών αμοιβών και της νοσηλείας του, ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες της οικογένειας, που απηύθυνε έκκληση για βοήθεια.

Ανταποκρινόμενος στην ανάγκη αυτή, ο Οργανισμός «ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ» διοργάνωσε άμεσα εκστρατεία συγκέντρωσης πόρων, με στόχο να εξασφαλιστεί η νοσηλεία που θα σώσει τη ζωή του 16χρονου.

«Έχουμε συγκινηθεί από την ανταπόκριση και τη στήριξη»

Μέσα σε λίγες μόνο ώρες έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 25.000 ευρώ, από τις συνολικά 80.000 που απαιτούνται. Δείγμα ότι η ανθρωπιά μπορεί να βοηθήσει σε κάθε δυσκολία, σε κάθε εμπόδιο.

Το agriniopress επικοινώνησε με τη μητέρα του 16χρονου, Ειρήνη, η οποία και μοιράστηκε την συγκίνηση που νιώθει η οικογένεια για την ανταπόκριση.

«Με το Αγρίνιο μας δένουν ισχυροί δεσμοί. Εγώ και ο άντρας μου καταγόμαστε από εκεί, έχουμε πολλούς συγγενείς, συνεχίζουμε να το επισκεπτόμαστε κυρίως στις γιορτές και τα παιδιά μας αγαπούν ιδιαίτερα τον τόπο. Είναι συγκινητική η στήριξη που έχουμε λάβει προς ώρας.