Κτήμα Μέγα Σπήλαιο: Εκεί όπου η ιστορία, η φύση και το κρασί συναντούν μια σπάνια εμπειρία

Στις πλαγιές του Χελμού, μέσα σε ένα τοπίο μοναδικής φυσικής ομορφιάς που σου κόβει την ανάσα, στην καρδιά του- προστατευόμενου από το Δίκτυο Natura 2000- Εθνικού Γεωπάρκου Χελμού–Βουραϊκού, υπάρχει ένας τόπος όπου η μακραίωνη αμπελουργική παράδοση συνδυάζεται με τη σύγχρονη οινοποίηση, προσφέροντας στον επισκέπτη μια ολοκληρωμένη εμπειρία οινικού πολιτισμού.

Το κτήμα αναπτύσσεται σε ένα εντυπωσιακό οροπέδιο πάνω από το φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού. Το ιδιαίτερο ανάγλυφο της περιοχής, τα απόκρημνα βουνά που το περιβάλλουν και η θέα προς τη θάλασσα δημιουργούν ένα σπάνιο φυσικό σκηνικό που καθηλώνει τον επισκέπτη από την πρώτη στιγμή. Παράλληλα, οι γεωμορφολογικές και κλιματικές συνθήκες της περιοχής διαμορφώνουν ένα ξεχωριστό terroir, το οποίο εκφράζεται με μοναδικό τρόπο σε κάθε ετικέτα του Κτήματος.

Με γνώμονα την ανάδειξη αυτού του τόπου και της οινικής του κληρονομιάς, το Κτήμα Μέγα Σπήλαιο έχει αναπτύξει το πρόγραμμα οινοτουρισμού «Mega Spileo Estate Wine Roots». Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρόταση εμπειριών που περιλαμβάνει περιηγήσεις στους αμπελώνες με τη συνοδεία εξειδικευμένων οινολόγων, επισκέψεις στο αναπαλαιωμένο οινοποιείο και γνωριμία με την ιστορία της αμπελουργίας στην περιοχή.

Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τους χώρους όπου, εδώ και αιώνες, οι μοναχοί της Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου καλλιεργούσαν αμπέλια και παρήγαγαν το δικό τους κρασί. Μέσα από γευσιγνωσίες επιλεγμένων ετικετών, περιπάτους ανάμεσα στα αμπέλια και θεματικές δραστηριότητες που συνδέονται με τη γαστρονομία, την παράδοση και τον πολιτισμό του τόπου, δημιουργείται μια αυθεντική βιωματική εμπειρία.

Ο οινοτουρισμός αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για το Κτήμα, το οποίο επιδιώκει να αναδείξει τον πλούτο της περιοχής και να προσελκύσει επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέσα από ένα σύνολο δραστηριοτήτων που συνδυάζουν το κρασί, την τοπική κουζίνα, την ιστορία και τη φιλοξενία, κάθε επισκέπτης καλείται να γνωρίσει σε βάθος τον χαρακτήρα του τόπου.