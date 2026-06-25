Η Αθηνά Ωνάση και το μυστήριο με τα σούπερ μάρκετ και τους αγώνες στο Σεν Τροπέ

Με δεδομένη τη mentalite που διέπει την Αθηνά Ωνάση, μια εν πολλοίς «κλειστή» γυναίκα που φέτος τον Ιανουάριο έκλεισε τα 41 της χρόνια, δύο κινήσεις με χρονική απόσταση λίγων ημερών ήταν αρκετές για να συζητείται πάλι.

Πρώτα προέκυψε η αποχώρησή της από το Δ.Σ στον όμιλο Casino, στον οποίο είχε εισέλθει πριν από δύο χρόνια που αποκάλυψε η έγκριτη επιχειρηματική στήλη La minute Riches η οποία την χαρακτήρισε «δισεκατομμυριούχο και αόρατη».

Ακολούθησε λίγες μέρες μετά η αποχώρηση της και από το Longines Athina Onassis Horse Show, το διάσημο ιππικό γκαλά στο Σεν Τροπέ, το οποίο έφερε το όνομά της τα τελευταία δώδεκα χρόνια.

Φέτος όμως διεξήχθη ως Longines Global Champions Tour of Ramatuelle/Saint Tropez κάτι που φέρεται να σημαίνει ότι η εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση σταμάτησε πλέον να χρηματοδοτεί ως χορηγός τον συγκεκριμένο αγώνα.

Είναι δύο κινήσεις που προκάλεσαν συζητήσεις και σχόλια στον κύκλο του διεθνούς jet set όπου κινείται η Αθηνά Ωνάση, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες των συγκεκριμένων κινήσεων.

Τέλος τα σούπερ μάρκετ

Σύμφωνα με την La Minute Riches που αποκάλυψε την απόφαση της κληρονόμου να απεμπλακεί από τον όμιλο Casino η παραίτησή της εκδηλώθηκε με επίσημη μορφή-πιθανότατα με επιστολή στο Δ.Σ-και ως βασικό επιχείρημα προτάθηκαν οι προσωπικοί λόγοι.

Πριν από δύο χρόνια η έγκριτη Γαλλική οικονομική εφημερίδα Les Echos ήταν αυτή που αποκάλυψε το νέο συμμετοχικό εγχείρημα της τελευταίας Ωνάση, αυτή την φορά στον χώρο των γαλλικών σούπερ μάρκετ.

Ήταν μια κίνηση που ξάφνιασε όμως η εγγονή του έλληνα μεγιστάνα που είναι πλέον μόνιμη κάτοικος Γαλλίας εξακολουθεί να κρατάει ένα πολύ κλειστό προφίλ σε ότι αφορά γενικά την ζωή της, τόσο στα επιχειρηματικά της βήματα όσο και στα προσωπικά της, γι’ αυτό δεν μάθαμε πολλά.

Ο πρώην υπουργός στην κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν, Laurent Pietraszewski, ανέλαβε πρόεδρος στο νέο διοικητικό συμβούλιο του Casino ενός πανίσχυρου ομίλου σούπερ μάρκετ στην Γαλλία και όχι μόνο, στον οποίο εισήλθε πριν δυο χρόνια η Αθηνά Ωνάση ως μέλος του Δ.Σ.

Η Ελληνίδα κληρονόμος ανέλαβε καθήκοντα μόλις οι αγοραστές του Ομίλου με επικεφαλής τον Τσέχο δισεκατομμυριούχο Daniel Kretinsky πήραν τον έλεγχο στα τέλη Μαρτίου του 2024.

Ο Γαλλικός όμιλος στο δεύτερο εξάμηνο του 2023 είχε πωλήσεις ύψους πεντέμισι δισεκατομμυρίων ευρώ και από τα παλιά μέλη του διοικητικού συμβουλίου έμεινε μόνο η Nathalie Andrieux όπως αναφέρθηκε σε έγγραφο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Ο Laurent Pietraszewski, πρώην υπουργός Συντάξεων και Επαγγελματικής Υγείας κατά την πρώτη θητεία του Emmanuel Macron, είχε εργαστεί στο παρελθόν για τον όμιλο Auchan.

Η τοποθέτηση της Αθηνάς Ωνάση στο νέο Δ.Σ το 2024 έδειξε αν μη τι άλλο ότι την δεδομένη στιγμή η κόρη της Χριστίνας Ωνάση είχε αποφασίσει να ασχοληθεί ξανά με το επιχειρείν προσωπικά.

Δυο χρόνια μετά αποχώρησε αφήνοντας το μυστήριο γύρω απο την απόφασή της να πλανάται ζητώντας απαντήσεις που πιθανόν να μην δοθούν ποτέ.

Τέλος και το Σεν Τροπέ

Στο Σεν Τροπέ, όπου κάθε χρόνο διεξάγεται το τουρνουά που φέρει το όνομά της, το 2023 απλώς έδωσε το «παρών» κατά τη διάρκεια του event από την 1η έως τις 3 Ιουνίου, ενώ δεν υπάρχουν φωτό από το 2024 και την περσινή χρονιά.

Φέτος το όνομά της δεν υπήρχε πλέον στο διάσημο ιππικό τουρνουά που μετονομάστηκε εν μια νυκτί σε Longines Global Champions Tour of Ramatuelle/Saint Tropez προκαλώντας ποικίλα σχόλια.

Το Athina Onassis Horse Show ξεκίνησε την διαδρομή του το 2014 στο ειδυλλιακό θέρετρο του Σεν Τροπέ, συγκεντρώνοντας διάσημους εκπροσώπους του διεθνούς jet set στην Κυανή Ακτή.

Η τελευταία κληρονόμος της δυναστείας φέρεται να ήταν η αποκλειστική χορηγός του συγκεκριμένου τουρνουά έχοντας συνάψει μια συμφωνία με τον διεθνή οίκο ωρολογοποιίας Longines.

Λεπτομέρειες του deal δεν έγιναν ποτέ γνωστές, ως είθισται σε ότι έχει να κάνει με την Αθηνά Ωνάση που μπορεί να ενηλικιώθηκε εδώ και χρόνια, αλλά πολύ λίγα πράγματα έχουν αλλάξει για το πάλαι ποτέ κορίτσι με το μελαγχολικό συνήθως βλέμμα.

Αυτό, που στα 41 του χρόνια παραμένει μια αόρατη δισεκατομμυριούχος, η οποία εμφανίζεται σε λαμπερά γκαλά σπάνια, τόσο ώστε να αποτελεί θέμα συζήτησης για μέρες.

πηγη protothema