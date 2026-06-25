Αντίστροφη μέτρηση για τα 150 ευρώ ανά παιδί, ποιοι πάνε για εμβόλιμη πληρωμή τον Αύγουστο

Έως 30 Ιουνίου αναμένεται να πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί.

Έκτακτο επίδομα παιδιού

Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Συγκεκριμένα, οικογένεια με ένα παιδί θα λάβει 150 ευρώ, με δύο 300 ευρώ, με τρία 450 ευρώ, ενώ το ανώτατο ποσό μπορεί να φτάσει τα 900 ευρώ.

Για τη χορήγηση του επιδόματος τέκνων θα πρέπει να πληρούνται εισοδηματικά κριτήρια τα οποία προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για έγγαμο με ένα παιδί, το όριο ανέρχεται στα 40.000 ευρώ, για δύο παιδιά στα 45.000 και για τρία παιδιά στα 50.000 ευρώ.

Η πληρωμή θα γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη πληρωμή προγραμματίζεται έως τις 30 Ιουνίου και αφορά τα παιδιά που γεννήθηκαν έως το τέλος του 2024.

Η δεύτερη θα γίνει τον Αύγουστο για να καλύψει τις γεννήσεις από 1/1/2025, λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά που θα δηλωθούν στις φετινές δηλώσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουν το επίδομα οι γονείς με τέκνα που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2026 είναι να προχωρήσουν στην έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου έως τις 10 Αυγούστου.