Χάος στη Βενεζουέλα από τον διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 Ρίχτερ: Στους 32 οι νεκροί, φόβοι για πάνω από 100.000

Σκηνές αποκάλυψης στο Καράκας

Τραγικές στιγμές βιώνει σήμερα ολόκληρη η Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν το Καράκας και τις γύρω περιοχές. Εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει, φωτιές μαίνονται σε κάθε γωνιά της πρωτεύουσας της χώρας ενώ υπάρχουν φόβοι για αμέτρητους νεκρούς. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ακόμα και για 100.000 θύματα. Διασωστικά συνεργεία επιχειρούν αδιάκοπα στα συντρίμμια πολυκατοικιών, προσπαθώντας να βρουν και να ανασύρουν τους εγκλωβισμένους. Τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media προκαλούν τρόμο, δείχνοντας ακόμη και 20όροφες πολυκατοικίες να έχουν καταρρεύσει λες και ήταν τραπουλόχαρτα. Η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητώντας από γιατρούς και νοσηλευτές να σπεύσουν στα νοσοκομεία για την παροχή βοηθειών στους τραυματίες.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr"> BREAKING UPDATE: The devastation in Venezuela is almost unimaginable.<br><br>Two powerful earthquakes struck just minutes apart, leaving buildings collapsed, families trapped beneath the rubble, and desperate loved ones searching for survivors.<br><br>The U.S. Geological Survey has warned… <a href="https://t.co/wATeY4hNtq">pic.twitter.com/wATeY4hNtq</a></p>— Brian Allen (@allenanalysis) <a href="https://x.com/allenanalysis/status/2069988019105382756?ref_src=twsrc%5Etfw">June 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Στους 32 οι νεκροί - Πάνω από 700 οι τραυματίες Ο διπλός πολύ ισχυρός σεισμός --μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών-- ο οποίος έπληξε τη Βενεζουέλα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 32 ανθρώπους, ενώ άλλοι 700 και πλέον τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες. «Ως αυτή την ώρα, έχουμε λάβει πληροφορίες που κάνουν λόγο για 32 νεκρούς» και «πάνω από 700 τραυματίες», ανέφερε η κ. Ροδρίγκες σε διάγγελμά της προς τους πολίτες, τονίζοντας ωστόσο πως ακόμη δεν διαθέτει στοιχεία για την πολιτεία Λα Γουαΐρα, κοντά στην πρωτεύουσα, που είναι κατά την αρχηγό του κράτους αυτή που υπέστη το πιο βαρύ πλήγμα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Utter devastation seen across the Northern Venezuelan coastal city of La Guaira, following tonight’s pair of major earthquakes, measuring 7.2 and 7.5 magnitude with an epicenter just to the west of Caracas. <a href="https://t.co/BQv4YixUiB">pic.twitter.com/BQv4YixUiB</a></p>— OSINTdefender (@sentdefender) <a href="https://x.com/sentdefender/status/2069950467782627780?ref_src=twsrc%5Etfw">June 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Terremoto Caracas <a href="https://t.co/hbjuDpZ8uF">pic.twitter.com/hbjuDpZ8uF</a></p>— Me dicen la Negra ? (@yeligamboa) <a href="https://x.com/yeligamboa/status/2069917523189911811?ref_src=twsrc%5Etfw">June 24, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="es" dir="ltr">Vista aérea del edificio que cayó entero en Los Palos Grandes luego del terremoto. <a href="https://x.com/hashtag/Venezuela?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Venezuela</a> <a href="https://t.co/oXYtlcZuzW">pic.twitter.com/oXYtlcZuzW</a></p>— Cristian Crespo F. (@cristiancrespoj) <a href="https://x.com/cristiancrespoj/status/2069972161914102100?ref_src=twsrc%5Etfw">June 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Προειδοποίηση για τσουνάμι εξαιτίας των μεγάλων σεισμών Το αμερικανικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι έκανε λόγο από την πλευρά του για απειλή δυνητικά καταστροφικά κύματα να πλήξουν το Πουέρτο Ρίκο, τις αμερικανικές και τις βρετανικές Παρθένες Νήσους, καθώς και νησιά ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας (Αρούμπα, Κουρασάο, Μπονέρ). Προχώρησε στην άρση του συναγερμού περίπου μια ώρα αργότερα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">En medio del fuerte terremoto que sacudió a Caracas, un hombre se regresó a su casa para rescatar a sus mascotas.<br><br> <a href="https://t.co/KRq3WNqj4D">pic.twitter.com/KRq3WNqj4D</a></p>— Guillo (@codiguillos) <a href="https://x.com/codiguillos/status/2069924414175510976?ref_src=twsrc%5Etfw">June 24, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στα συντρίμμια των πολυκατοικιών Σύμφωνα με το USGS, η πρώτη δόνηση, 7,2 βαθμών, καταγράφτηκε στη 01:04 (ώρα Ελλάδας) σε βάθος 21,9 χιλιομέτρων, κάπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Καράκας. Η δεύτερη, 7,5 βαθμών, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, καταγράφτηκε 39 δευτερόλεπτα αργότερα, 45 χιλιόμετρα από εκεί. Ο «διπλός» σεισμός αυτός, προειδοποίησε το USGS, υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει καταστροφές «μεγάλου εύρους» και «χιλιάδες» θανάτους, στο φάσμα από τους 10.000 ως ακόμη και τους 100.000. Στο Καράκας, δημοσιογράφοι είδαν προσπάθειες έρευνας και διάσωσης να αρχίζουν να οργανώνονται γύρω από κτίρια που είχαν καταρρεύσει. Διασώστες έβγαζαν ανθρώπους από τα συντρίμμια πάνω σε φορεία, άλλοι τους μετέφεραν σε ασθενοφόρα. Ανταποκρίτρια του AFP είδε πολυκατοικία 22 ορόφων να έχει καταρρεύσει, να έχει καταστραφεί ολοσχερώς, στη συνοικία Αλταμίρα. Άνθρωποι κραύγαζαν ονόματα δικών τους, εθελοντές σκαρφάλωναν στα συντρίμμια. «Χρειαζόμαστε φακούς», φώναζε ένας. Ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο επιβεβαίωσε πως έχουν καταρρεύσει κτίρια στην πρωτεύουσα και πρόσθεσε πως έδωσε εντολή να διακοπεί η τροφοδοσία με φυσικό αέριο. «Ορισμένες δομές έχουν υποστεί ζημιές και θέλουμε να αποφύγουμε κάθε ατύχημα συνδεόμενο με το αέριο», εξήγησε μέσω X. Σημειώθηκαν πάνω από 20 μετασεισμοί Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, η Ντέλσι Ροδρίγκες, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών που έπληξαν το κεντρικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας κατάρρευση κτιρίων στην πρωτεύουσα Καράκας και πανικό στον πληθυσμό. Η πρόεδρος Ροδρίγκες ανακοίνωσε σε έκτακτο διάγγελμά της προς τους πολίτες πως θα χρειαστεί να κλείσει προσωρινά το διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ, στη Μαϊκετία, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, καθώς έχει υποστεί ζημιές από τους πολύ ισχυρούς σεισμούς, που έγιναν 39 δευτερόλεπτα ο ένας μετά τον άλλο. Ανέφερε επίσης πως έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 20 ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις μετά από αυτόν που το USGS χαρακτήρισε προσεισμό και τον κύριο σεισμό 7,5 βαθμών -- ο οποίος είναι ο ισχυρότερος που έπληξε τη χώρα της Λατινικής Αμερικής από το 1900. Πλαισιωμένη από τον αδελφό της Χόρχε, πρόεδρο του κοινοβουλίου, και τον υπουργό Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο, η κ. Ροδρίγκες εξέφρασε τα συλλυπητήριά στις οικογένειες όσων σκοτώθηκαν, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει απολογισμό των νεκρών και των τραυματιών.