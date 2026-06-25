Ρίο: Έκλεψαν αυτοκίνητο έξω από σπίτι στο Ακταίο

Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας
Υπόθεση κλοπής αυτοκινήτου ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στην περιοχή του Ακταίου Ρίου, μετά την εξαφάνιση επιβατικού αυτοκινήτου που βρισκόταν σταθμευμένο έξω από κατοικία.
Ο ιδιοκτήτης του Ι.Χ. διαπίστωσε το πρωί ότι το όχημά του δεν βρισκόταν στο σημείο όπου το είχε αφήσει το προηγούμενο βράδυ και ενημέρωσε άμεσα την ΕΛ.ΑΣ.
Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί, οι οποίοι κατέγραψαν το περιστατικό και ξεκίνησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τον εντοπισμό του αυτοκινήτου.
Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, με στόχο τόσο τον εντοπισμό του οχήματος όσο και την ταυτοποίηση των ατόμων που εμπλέκονται στην κλοπή.
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