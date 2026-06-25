Πάτρα: Επιτυχής φυσιολογικός τοκετός μετά από δύο καισαρικές στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό περιστατικό καταγράφηκε στη Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών ο «Άγιος Ανδρέας», καθώς γυναίκα κατάφερε να γεννήσει με φυσιολογικό τοκετό, παρά το γεγονός ότι είχε υποβληθεί στο παρελθόν σε δύο καισαρικές τομές.

Η επιτυχής έκβαση του τοκετού αποτελεί ένα αισιόδοξο μήνυμα για πολλές γυναίκες, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της σύγχρονης μαιευτικής επιστήμης. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με αυστηρή ιατρική παρακολούθηση, ο φυσιολογικός τοκετός μετά από προηγούμενες καισαρικές τομές (VBAC) μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, κατά τη διάρκεια της εφημερίας του νοσοκομείου, όταν η γυναίκα διακομίστηκε εκτάκτως στο ΓΝΠ «Άγιος Ανδρέας».

Ο διευθυντής της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής, Κωνσταντίνος Σκουρλάς, μαζί με τους ιατρούς Νικόλαο Λαζάκη και Νικόλαο Κατσαρό, καθώς και τις μαίες Αγγελική Γκαβέρα και Πηνελόπη Χαραλαμποπούλου, ολοκλήρωσαν με επιτυχία τον φυσιολογικό τοκετό.

Όπως ανέφερε ο κ. Σκουρλάς, η έκβαση ήταν θετική τόσο για τη μητέρα όσο και για το νεογνό, παρά τις δυσκολίες του περιστατικού. Η μητέρα, εμφανώς συγκινημένη, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της, καθώς είχε για πρώτη φορά την εμπειρία του φυσιολογικού τοκετού, ακούγοντας το πρώτο κλάμα της κόρης της και κρατώντας την αμέσως στην αγκαλιά της.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το νοσοκομείο στηρίζει τον φυσιολογικό τοκετό, καθώς προσφέρει σημαντικά οφέλη για τη μητέρα και το παιδί, πάντοτε με γνώμονα την ασφάλεια και την τήρηση όλων των απαραίτητων ιατρικών προϋποθέσεων.

Η μητέρα, από την πλευρά της, μίλησε με συγκίνηση για την εμπειρία της γέννας, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας σε γυναίκες που επιθυμούν να βιώσουν το μοναδικό ταξίδι της φυσικής γέννησης.

Πηγή: Εφημερίδα «Γνώμη»