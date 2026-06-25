Πάτρα: Πτώση σοβάδων στη Ρήγα Φεραίου

Ακόμη ένα περιστατικό πτώσης υλικών καταγράφηκε το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Πάτρας, προκαλώντας ανησυχία για την κατάσταση ορισμένων κτιρίων στην πόλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σοβάδες αποκολλήθηκαν από πολυκατοικία στη Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ζαΐμη και Αράτου.

Το περιστατικό σημειώθηκε μάλιστα τη στιγμή που από το σημείο περνούσε διανομέας, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός.

Για το συμβάν ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο και προχώρησε στη λήψη μέτρων ασφαλείας, ενώ τοποθετήθηκε προειδοποιητική σήμανση προκειμένου να αποτραπεί η διέλευση πεζών από το επικίνδυνο σημείο.

Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε σειρά αντίστοιχων συμβάντων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην Πάτρα, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της συντήρησης παλαιών κτιρίων και της ασφάλειας των πολιτών στους δρόμους της πόλης.