Ώρα Πατρών: ΟΧΙ αλλά ψέματα, έχουμε αλλάξει διατροφή

Η δημοτική παράταξη « Ώρα Πατρών» εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη συζήτηση για το παραλιακό μέτωπο, τη διέλευση του τρένου και τη χωροθέτηση του ποδηλατοδρόμου στο βόρειο τμήμα του λιμανιού της Πάτρας.

Η παράταξη ασκεί κριτική στη δημοτική αρχή, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε η δυνατότητα διέλευσης του ποδηλατοδρόμου εντός της λιμενικής ζώνης και ζητά τη δημοσιοποίηση σχετικών εγγράφων που, όπως αναφέρει, θα τεκμηρίωναν τους ισχυρισμούς της δημοτικής αρχής περί άρνησης του ΟΛΠΑ.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

«Για άλλη μια φορά η δημοτική αρχή Πελετίδη συνελήφθη ψευδόμενη στην προσπάθεια της να κάνει το άσπρο - μαύρο.

Στη συζήτηση για το παραλιακό μέτωπο και το τρένο, ο δήμαρχος κ. Πελετίδης ισχυρίστηκε ότι δεν δόθηκε η άδεια από τον ΟΛΠΑ για να γίνει ο ποδηλατόδρομος στο βόρειο τμήμα του λιμανιού, μέσα από το τείχος, έτσι ώστε να μην καρατομήσει την Όθωνος Αμαλίας και δημιουργήσει όλο αυτό το κυκλοφοριακό κομφούζιο.

• Προκαλούμε τη δημοτική αρχή να παρουσιάσει στους Πατρινούς το έγγραφο με το οποίο ζητά να παραχωρηθεί μέρος του βόρειου τμήματος του λιμένα και την αρνητική απάντηση του ΟΛΠΑ.

ΘΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟΤΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΓΝΩΜΗ.

Αντίθετα, με ανακοίνωσή του ο ΟΛΠΑ, σε απάντηση προς την ΟΙΚΙΠΑ στις 9 Οκτωβρίου 2017 (με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ), ενημέρωνε ότι: «Ο ΟΛΠΑ δε θα είχε ουδεμία αντίρρηση για διέλευση του ποδηλατοδρόμου από την οδό Νόρμαν έως την Αγίου Νικολάου εσωτερικά της υφισταμένης περίφραξης προς την πλευρά του λιμένα. Άλλωστε αυτό αποτελεί μέρος της συμφωνίας που επετεύχθη, έτυχε της ομόφωνης έγκρισης του δημοτικού συμβουλίου και αποτυπώθηκε στα νέα όρια της χερσαίας ζώνης λιμένα. Υπενθυμίζουμε ότι τα νέα όρια της χερσαίας ζώνης λιμένα, όπως διά του ΦΕΚ 45 Δ΄/24 Φεβρουαρίου 2017 έχουν πλέον εγκριθεί, μετατοπίστηκαν κατά τρία περίπου μέτρα δυτικά της υφιστάμενης περίφραξης ακριβώς για να υπάρξει η δυνατότητα διαμόρφωσης ποδηλατοδρόμου».

Παράλληλα, το θέμα αυτό της διέλευσης μέσα από το τείχος του λιμανιού προς τη θάλασσα είχε φέρει επανειλημμένως η παράταξή μας «Ώρα Πατρών» από το 2019 έως και το 2023, αλλά η δημοτική αρχή εμμονικά επέμενε να περάσει από την Όθωνος Αμαλίας, με αποτέλεσμα τα γνωστά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την έναρξη λειτουργίας του.

Έφτασε δε στο σημείο ο τότε αντιδήμαρχος να απαντήσει το ανεκδιήγητο: "Και τι έγινε; Μετά από μερικά χρόνια θα το ξηλώσουμε γιατί θα περάσει το τρένο", τόσο κυνικά, για χρήματα που έχει πληρώσει ο πατραϊκός λαός.

Επειδή πιστεύετε ότι οι Πατρινοί τρώνε τα ψέματά σας, σας ενημερώνουμε ότι έχουν αλλάξει διατροφή εδώ και καιρό.»