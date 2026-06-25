Με πολύ μεγάλη επιτυχία το αφιέρωμα του Συλλόγου Συνταξιούχων Δημοσίου Αχαΐας στον Μίκη Θεοδωράκη

Μας ταξίδεψαν με τις συνθέσεις του Μίκη Θεοδωράκη, από την «όμορφη πόλη», τους «δρόμους του Αρχάγγελου», τον «Αντώνη», τον «επιτάφιο και τη ρωμιοσύνη» του Γιάννη Ρίτσου, την «φτωχογειτονιά» του Τάσου Λειβαδίτη, τους «ναούς στο σχήμα του ουρανού» του Οδυσσέα Ελύτη.

Το νεοσύστατο χορωδιακό σχήμα του συλλόγου συνοδευόμενο από το ορχηστρικό σύνολο, τους τραγουδιστές και το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου Πατρέων χάρισαν μια μαγευτική βραδιά.

Με πολλή μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 το αφιέρωμα του Συλλόγου Συνταξιούχων Δημοσίου Αχαΐας στον Μίκη Θεοδωράκη στον υπαίθριο χώρο των Παλαιών Σφαγείων.

Την εκδήλωση άνοιξε το μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου Κώστας Δραγώτης που καλωσορίζοντας τους εκατοντάδες παρευρισκόμενους, έκανε ιδιαίτερη αναφορά ευχαριστώντας όσους συνέβαλαν για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι χωρίς αυτή τη βοήθεια δεν θα μπορούσε να γίνει. Τον Δήμο Πατρέων, την ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας για την διάθεση του χώρου και της υλικοτεχνικής υποδομής, τη λαϊκή ορχήστρα του χορευτικού και το χορευτικό του Δήμου. Tην ομοσπονδία που συνέβαλλε οικονομικά καλύπτοντας μέρος της δαπάνης. Τέλος ευχαρίστησε την μαέστρο Δήμητρα Αψωμότου που είχε την καλλιτεχνική επιμέλεια και τον Χρήστο Γιαννόπουλο υπεύθυνο του χορευτικού για τις χορογραφίες.

Στη συνέχεια η πρόεδρος του συλλόγου Κατερίνα Γεροπαναγιώτη σε μια σύντομη αναφορά στο έργο του σπουδαίου δημιουργού Μίκη Θεοδωράκη ανέφερε μεταξύ άλλων:

«(…) Με το σημερινό αφιέρωμα του συλλόγου μας στον Μίκη συνεχίζουμε τις πολιτιστικές μας δράσεις.

Παίρνουμε μια ανάσα, από τη δύσκολη καθημερινότητα παίρνουμε δύναμη από το έργο του για να συνεχίσουμε τους αγώνες μας για μια ζωή που θα μπορούμε να απολαμβάνουμε ό,τι παράγουμε ως ανθρώπινη κοινότητα χωρίς φτώχεια, αδικία, πολέμους, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο (…)».

Και συνεχίζοντας τόνισε: «(…) Ο Θεοδωράκης δεν έπαψε ποτέ να πιστεύει ότι τα ιδανικά της ειρήνης, του δίκιου, της ελευθερίας είναι κατορθωτά. Το έργο του είναι μια διαρκής σύγκρουση με την αδικία αλλά και με την ηττοπάθεια, την παραίτηση, είναι ένα σάλπισμα για “πάλης Ξεκίνημα” ώσπου να “μυρίσει ανάσταση” και να πάρουν τα όνειρα την εκδίκηση. “Τη ρωμιοσύνη μην την κλαις εκεί που πάει να σκύψει…να την πετιέται αποξαρχής” είναι η απάντηση του στην απογοήτευση και στους αδικαίωτους αγώνες».

Ολοκληρώνοντας τόνισε: «(…) οι συνταξιούχοι ξέρουμε ότι τίποτα δεν μας χαρίστηκε όλα είναι καρπός μακροχρόνιων αγώνων απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνήσεων.

Συνεχίζουμε να παλεύουμε, για αυξήσεις, για 13η 14η σύνταξη, για δωρεάν υγεία. Απαιτούμε έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο που κλιμακώνεται με επικίνδυνες δεσμεύσεις της κυβέρνησης στους εταίρους της ΝΑΤΟ και ΕΕ, όπου αφήνει ανοικτό να επεκταθεί η συμμετοχή μας μέχρι τα στενά του Ορμούζ.

Ετοιμαζόμαστε να συμμετάσχουμε μαζικά ως σύλλογος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στην πανελλαδική κινητοποίηση στις 5 Σεπτέμβρη, όλων των συνταξιουχικών οργανώσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από τις διοικήσεις των συνταξιουχικών συλλόγων ΙΚΑ Πάτρας, ΟΑΕΕ Πάτρας, Δημοσίου Αμαλιάδας επίσης από το ΔΣ της πολιτιστικής λέσχης συνταξιούχων ΟΤΕ.