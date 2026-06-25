Υπερψηφίστηκε η ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη

Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η διάταξη προσφέρει ουσιαστική οικονομική ελάφρυνση σε περισσότερους από 100.000 πολίτες, ενώ η αντιπολίτευση εκφράζει ενστάσεις για τον συνολικό σχεδιασμό του νομοσχεδίου και τον τρόπο που κατανέμονται τα οφέλη.

Υπερψήφιση στη Βουλή και πολιτικές ισορροπίες

Με θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.

Η σχετική τροπολογία για τα δάνεια υπερψηφίστηκε από τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ και την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη δήλωσαν «παρών».

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε επί της αρχής και στο σύνολό του με τη θετική ψήφο της ΝΔ. Το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ και η Ελληνική Λύση τοποθετήθηκαν με «παρών». Η Πλεύση Ελευθερίας δήλωσε ότι καταψηφίζει το νομοσχέδιο, με πρόθεση να καταθέσει ψηφοδέλτιο τις επόμενες ώρες.

Η ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη και τα οικονομικά οφέλη

Η ρύθμιση αφορά περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη και προβλέπει σημαντική μείωση των μηνιαίων δόσεων, σχεδόν μηδενισμό των τόκων και επιτάχυνση της αποπληρωμής των δανείων.

Κεντρικό στοιχείο αποτελεί η αναδρομική ισχύς από την 1η Απριλίου 2019, η οποία δημιουργεί πρόσθετα οφέλη για τους δικαιούχους, καθώς οι μειώσεις εφαρμόζονται και σε ήδη καταβληθείσες περιόδους.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η διάταξη καλύπτει δανειολήπτες που έχουν ήδη ρυθμίσει τις οφειλές τους και παραμένουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, ενώ η βασική αλλαγή αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι περιορίζονται σχεδόν στο σύνολό τους.

Ενδεικτικά, στεγαστικό δάνειο 100.000 ευρώ με διάρκεια 20 ετών και επιτόκιο 4% οδηγεί, με τη νέα ρύθμιση, σε μείωση της μηνιαίας δόσης από 612 ευρώ σε 433 ευρώ, ενώ οι τόκοι περιορίζονται από περίπου 453 ευρώ σε 1,4 ευρώ τον μήνα. Το συνολικό όφελος εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει έως και τις 46.000 ευρώ.

Αναδρομικότητα και πρόσθετα παραδείγματα

Η αναδρομική εφαρμογή της ρύθμισης αποτυπώνεται και σε ήδη ενεργές ρυθμίσεις. Ενδεικτικά, για δάνειο που ρυθμίστηκε τον Ιούνιο του 2023, το όφελος από τον νέο υπολογισμό των τόκων εκτιμάται σε περίπου 6.443 ευρώ, ποσό που θα συμψηφιστεί με μελλοντικές δόσεις.

Στην πράξη, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απαλλαγή περίπου 15 μηνιαίων δόσεων των 433 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση του χρόνου αποπληρωμής κατά περίπου 15 μήνες.

Πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή

Η συζήτηση διεξήχθη σε έντονο κλίμα, με την αντιπολίτευση να υποστηρίζει ότι το νομοσχέδιο ευνοεί κυρίως τράπεζες και επενδυτικά funds που διαχειρίζονται τα δάνεια, ενώ η κυβέρνηση κάνει λόγο για συνολική και αναδρομική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση τονίζει ότι η ρύθμιση αποτελεί τη σημαντικότερη διάταξη του νομοσχεδίου, καθώς συμμορφώνεται με απόφαση του Αρείου Πάγου και δίνει οριστική λύση χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες.