Πώς 90χρονος επιχείρησε να μπει με μαχαίρι στην κλινική όπου νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο νοσοκομείο «Αττικόν», όταν ένας 90χρονος άνδρας επιχείρησε να εισέλθει στην κλινική όπου νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού, έχοντας στην κατοχή του γλάστρα και αντικείμενο που περιείχε μαχαίρι.

Ο ηλικιωμένος συνελήφθη από τις Αρχές και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες και τα κίνητρα της υπόθεσης.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης, όταν ο 90χρονος προσήλθε στην είσοδο του νοσοκομείου «Αττικόν» κρατώντας μία γλάστρα και ένα κουτί.

Όπως δήλωσε στον άνδρα της ασφάλειας, ήταν συγγενής της Μάρως Κοντού και επιθυμούσε να την επισκεφθεί, καθώς η γνωστή ηθοποιός νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική.

Η συμπεριφορά του όμως προκάλεσε υποψίες στο προσωπικό ασφαλείας, το οποίο προχώρησε σε έλεγχο των αντικειμένων του. Κατά την επιτόπια έρευνα, διαπιστώθηκε ότι μέσα στο κουτί υπήρχε μαχαίρι, γεγονός που οδήγησε άμεσα στην ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επέμβαση αστυνομίας και σύλληψη

Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του ηλικιωμένου, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή κίνητρα της παρουσίας του στο νοσοκομείο, καθώς και τον λόγο για τον οποίο έφερε μαζί του το μαχαίρι.

Διαφορετικές εκδοχές για το πώς εντοπίστηκε το μαχαίρι

Σύμφωνα με δεύτερη εκδοχή που παρουσίασε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο 90χρονος εντοπίστηκε να κινείται έξω από την καρδιολογική κλινική κρατώντας τη γλάστρα, ενώ το μαχαίρι βρισκόταν στην πίσω τσέπη του.

Όπως ανέφερε, νοσηλεύτρια αντιλήφθηκε το αντικείμενο, ειδοποίησε τον σεκιουριτά και στη συνέχεια κλήθηκε η αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη.

Τα στοιχεία πρόσβασης στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με εκπροσώπους του νοσοκομείου, ο ηλικιωμένος αρχικά δήλωσε συγγενής ασθενούς για να εισέλθει στο κτίριο και στη συνέχεια προσπάθησε να προσεγγίσει την κλινική όπου νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού.

Όπως αναφέρεται, στην είσοδο της κλινικής υπάρχει αυστηρότερο καθεστώς ελέγχου επισκεπτών, με αποτέλεσμα το προσωπικό να αμφισβητήσει την ιδιότητά του και να ειδοποιήσει τις αρχές.

Η κατάσταση της Μάρως Κοντού

Η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται για δέκατη ημέρα στο νοσοκομείο «Αττικόν», με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της.

Η μεταφορά της κρίθηκε αναγκαία έπειτα από ατύχημα στο σπίτι της, το οποίο της προκάλεσε κάταγμα σε πλευρό και κάκωση στο ισχίο.