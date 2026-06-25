Βενεζουέλα: Διπλός σεισμός 7,2 και 7,5 Ρίχτερ – Κατέρρευσαν κτίρια, άγνωστος αριθμός εγκλωβισμένων

Ανταποκρίτρια του AFP είδε πολυκατοικία 22 ορόφων να έχει καταρρεύσει, να έχει καταστραφεί ολοσχερώς, στη συνοικία Αλταμίρα

Δύο ισχυροί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, έπληξαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί καταρρεύσεις κτιρίων τόσο στο Καράκας όσο και στις γύρω περιοχές, υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους αν και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κανένας επίσημος απολογισμός των θυμάτων. Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τη Βενεζουέλα, ανακοινώνοντας ακόμη πως το διεθνές αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα υπέστη σοβαρές ζημιές και η λειτουργία του αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας. Η Ροδρίγκες εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες όσων χάθηκαν από τον σεισμό, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει οποιονδήποτε αριθμό νεκρών και τραυματιών. Οι αρχές ανέστειλαν τη λειτουργία των σχολείων και των σιδηροδρόμων, πάντα σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="in" dir="ltr">Galipan Caracas <a href="https://t.co/wz6eag9Bmt">pic.twitter.com/wz6eag9Bmt</a></p>— amilcarrock (@amilcarrock) <a href="https://x.com/amilcarrock/status/2069922961713213721?ref_src=twsrc%5Etfw">June 24, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Κατά δεδομένα του USGS, η πρώτη σεισμική δόνηση, ο «προσεισμός» όπως τον χαρακτήρισε, 7,2 βαθμών, καταγράφτηκε στις 18:04 (τοπική ώρα· 01:04 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 21,9 χιλιομέτρων, κάπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Καράκας. Η δεύτερη, 7,5 βαθμών, με μικρό εστιακό βάθος, 10 χιλιομέτρων, ακολούθησε 39 δευτερόλεπτα αργότερα, 45 χιλιόμετρα από εκεί. Κατόπιν καταγράφτηκαν κάπου 20 ισχυροί μετασεισμοί.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="es" dir="ltr">Me han pasado este vídeo del Aeropuerto de Maiquetia. dios mío… <a href="https://t.co/sSH0yboQVP">pic.twitter.com/sSH0yboQVP</a></p>— Said Rahal (@srahalh) <a href="https://x.com/srahalh/status/2069916270422601978?ref_src=twsrc%5Etfw">June 24, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο «διπλός» σεισμός αυτός, προειδοποίησε το USGS, υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει καταστροφές «μεγάλου εύρους» και «χιλιάδες» θανάτους.

REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Στο Καράκας, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν προσπάθειες έρευνας και διάσωσης να οργανώνονται γύρω από κτίρια που είχαν καταρρεύσει. Διασώστες έβγαζαν ανθρώπους από τα συντρίμμια πάνω σε φορεία, άλλοι τους μετέφεραν σε ασθενοφόρα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Venezuela looks like it was BOMBED after two MASSIVE 7.1 and 7.5 magnitude earthquakes. <br><br>Pray for the people, this is really bad <a href="https://t.co/pIw8ywXzYe">pic.twitter.com/pIw8ywXzYe</a></p>— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) <a href="https://x.com/RyanRozbiani/status/2069953511501005131?ref_src=twsrc%5Etfw">June 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ανταποκρίτρια του AFP είδε πολυκατοικία 22 ορόφων να έχει καταρρεύσει, να έχει καταστραφεί ολοσχερώς, στη συνοικία Αλταμίρα. Στο εξωτερικό του, άνθρωποι κραύγαζαν ονόματα δικών τους, ορισμένοι εθελοντές σκαρφάλωναν στα συντρίμμια. «Χρειαζόμαστε φακούς», φώναζε ένας καθώς έπεφτε το σκοτάδι. Ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο επιβεβαίωσε πως έχουν καταρρεύσει κτίρια στην πρωτεύουσα και πρόσθεσε πως έδωσε εντολή να διακοπεί η τροφοδοσία με φυσικό αέριο.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Terremoto Caracas <a href="https://t.co/hbjuDpZ8uF">pic.twitter.com/hbjuDpZ8uF</a></p>— Me dicen la Negra ? (@yeligamboa) <a href="https://x.com/yeligamboa/status/2069917523189911811?ref_src=twsrc%5Etfw">June 24, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Ορισμένες δομές έχουν υποστεί ζημιές και θέλουμε να αποφύγουμε κάθε ατύχημα συνδεόμενο με το αέριο», εξήγησε. Αναφέρθηκε σε τραυματίες, ούτε αυτός όμως έδωσε απολογισμό μέχρι στιγμής. Δεν είναι σαφής ακόμη η κατάσταση στις πόλεις Πουέρτο Καμπέγιο και Σαν Φελίπε, πιο κοντά στο επίκεντρο, όπου ζουν πάνω από 400.000 άνθρωποι. «Απίστευτο»

Πολλοί πανικόβλητοι κάτοικοι έσπευσαν να βγουν στον δρόμο. Παρέμεναν εκεί το βράδυ, δεν τολμούσαν να επιστρέψουν εξαιτίας του φόβου πως σπίτια και άλλα κτίρια θα καταρρεύσουν αν γίνουν κι άλλοι μετασεισμοί.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="es" dir="ltr">Vista aérea del edificio que cayó entero en Los Palos Grandes luego del terremoto. <a href="https://x.com/hashtag/Venezuela?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Venezuela</a> <a href="https://t.co/oXYtlcZuzW">pic.twitter.com/oXYtlcZuzW</a></p>— Cristian Crespo F. (@cristiancrespoj) <a href="https://x.com/cristiancrespoj/status/2069972161914102100?ref_src=twsrc%5Etfw">June 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Ήταν απίστευτο, δεν ξέρω καν πόση ώρα κράτησε. Ήμουν στον τελευταίο όροφο και πράγματα άρχισαν να πέφτουν», αφηγήθηκε η Χάιντι Ρομέρο, καταστηματάρχισσα 42 ετών που εργάζεται σε εμπορικό κέντρο στην Αλταμίρα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Reporte <a href="https://x.com/hashtag/EnImagenes?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#EnImagenes</a> <br><br>Este video es de La Guaira <br><br>Tras el fuerte terremoto de magnitud 7.5 que sacudió hoy Venezuela:<br><br>Datos principales:<br>- Hora: 18:04 (hora local)<br>- Epicentro: 28 km al noroeste de Montalbán, estado Carabobo (profundidad 13.2 km)<br><br>¿Dónde se sintió?… <a href="https://t.co/iold6VFJjf">pic.twitter.com/iold6VFJjf</a></p>— Bárbara Uzcátegui Sanz (@BarbaraUSanz) <a href="https://x.com/BarbaraUSanz/status/2069943349575078099?ref_src=twsrc%5Etfw">June 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>