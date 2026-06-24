Μία νύχτα μόνο- spoiler: Ο Οδυσσέας στριμώχνει την Αλεξάνδρα

Τι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο
Ραγδαίες εξελίξεις και δυνατές συγκινήσεις φέρνει το τελευταίο επεισόδιο της δραματικής σειράς «Μια νύχτα μόνο», που θα προβληθεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου στις 21:40 στο MEGA.
Μία νύχτα μόνο: Πέμπτη 25 Ιουνίου
Επεισόδιο 101 – Τελευταίο επεισόδιο: Ο Οδυσσέας, με στοιχεία πλέον στα χέρια του, στριμώχνει την Αλεξάνδρα, ενώ η Αρετή πηγαίνει στο σπίτι της Μαρίκας για να πάρει το παιδί και να προλάβουν την πτήση. Ο Σταύρος προσπαθεί να πάρει πίσω τις μετοχές που είχε πουλήσει στην Αλεξάνδρα και η Αννέζα επιφυλάσσει μία έκπληξη στον Πωλ. Ο Οδυσσέας είναι αποφασισμένος να δώσει ένα τέλος στον εφιάλτη της Αρετής, ενώ η Μαρίκα προσπαθεί με κάθε τρόπο να την εμποδίσει να φύγει…
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