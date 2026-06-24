Μία νύχτα μόνο- spoiler: Ο Οδυσσέας στριμώχνει την Αλεξάνδρα

Ραγδαίες εξελίξεις και δυνατές συγκινήσεις φέρνει το τελευταίο επεισόδιο της δραματικής σειράς «Μια νύχτα μόνο», που θα προβληθεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου στις 21:40 στο MEGA.

Μία νύχτα μόνο: Πέμπτη 25 Ιουνίου

Επεισόδιο 101 – Τελευταίο επεισόδιο: Ο Οδυσσέας, με στοιχεία πλέον στα χέρια του, στριμώχνει την Αλεξάνδρα, ενώ η Αρετή πηγαίνει στο σπίτι της Μαρίκας για να πάρει το παιδί και να προλάβουν την πτήση. Ο Σταύρος προσπαθεί να πάρει πίσω τις μετοχές που είχε πουλήσει στην Αλεξάνδρα και η Αννέζα επιφυλάσσει μία έκπληξη στον Πωλ. Ο Οδυσσέας είναι αποφασισμένος να δώσει ένα τέλος στον εφιάλτη της Αρετής, ενώ η Μαρίκα προσπαθεί με κάθε τρόπο να την εμποδίσει να φύγει…