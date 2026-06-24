«Αττικόν»: 90χρονος πήγε να μπει στο δωμάτιο της Μάρως Κοντού με μαχαίρι

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο νοσοκομείο «Αττικόν», όταν ηλικιωμένος επιχείρησε να εισέλθει στο δωμάτιο της Μάρως Κοντού, έχοντας μαζί του γλάστρα και κουτί που περιείχε μαχαίρι, πριν συλληφθεί.

Ο 90χρονος πήγε στην είσοδο του νοσοκομείου, κρατώντας μία γλάστρα και ένα κουτί. Δήλωσε στον άνδρα της ασφάλειας του νοσοκομείου ότι είναι συγγενής της Μάρως Κοντού και ότι θέλει να την επισκεφθεί στο δωμάτιό της.

Ο σεκιουριτάς αντελήφθη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, τον υποπτεύθηκε και έκανε έρευνα. Ανοίγοντας το κουτί διαπίστωσε ότι περιείχε μέσα ένα μαχαίρι. Αμέσως επικοινώνησε με την Ελληνική Αστυνομία, άνδρες της οποίας έσπευσαν και συνέλαβαν τον υπερήλικα.

Η Μάρω Κοντού συνεχίζει να νοσηλεύται για δέκατη ημέρα στο νοσοκομείο «Αττικόν», με την ιατρική ομάδα να παρακολουθεί στενά την πορεία της. Η μεταφορά της στο ίδρυμα κρίθηκε απαραίτητη έπειτα από ένα ατύχημα που είχε στην οικία της, το οποίο της προκάλεσε κάταγμα σε πλευρό καθώς και κάκωση στο ισχίο.