Οριστική αυλαία για το «Buongiorno» της Φαίης Σκορδά στο MEGA

Η πρωινή εκπομπή «Buongiorno» της Φαίης Σκορδά δεν θα συνεχιστεί στο MEGA την επόμενη σεζόν.

Η παρουσιάστρια ενημερώθηκε από τη διοίκηση του Mega ότι η εκπομπή της, μετά από 2 τηλεοπτικές σεζόν, ρίχνει οριστικά αυλαία την Παρασκευή 26 Ιουνίου, για οικονομικούς λόγους.

Για την απόφαση έχουν ήδη ενημερωθεί και οι συνεργάτες της Φαίης Σκορδά.

Όσον αφορά την παρουσιάστρια, αναμένεται να αποφασίσει αν θα αναζητήσει νέα επαγγελματική στέγη ή αν θα επιλέξει να κάνει ένα μικρό διάλειμμα από την τηλεοπτική της παρουσία.