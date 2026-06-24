30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου- Παρουσία πλήθους κόσμου η εκδήλωση στο Καλέντζι- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου και σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, πραγματοποιήθηκε στο Καλέντζι Αχαΐας, τον τόπο καταγωγής του, η εκδήλωση που διοργάνωσε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για την τιμή της μνήμης του ιδρυτή του.

Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 19:30 και περιλάμβανε χαιρετισμούς από τον δήμαρχο Ερυμάνθου Θεόδωρο Μπαρή και τον πρώην πρόεδρο της Κοινότητας Καλεντζίου Γιώργο Πετρόπουλο. Ακολούθησε αφιερωματικό βίντεο για τη ζωή και την πολιτική πορεία του Ανδρέα Παπανδρέου, μέσα από λόγια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή και αποτελούν παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Στη συνέχεια μίλησαν ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας Γιώργος Α. Παπανδρέου και ο πρώην υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης, ενώ τον συντονισμό είχε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Χατζηδημητρίου.

Η εκδήλωση κορυφώθηκε με την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο Ανδρέας Γ. Παπανδρέου γεννήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1919 και έφυγε από τη ζωή στις 23 Ιουνίου 1996, αφήνοντας έντονο το αποτύπωμά του στην πολιτική ιστορία της χώρας.