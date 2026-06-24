Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο δίπλα σε σπίτια στο Λουτράκι- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Καλύτερη η εικόνας της φωτιάς που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο δίπλα σε σπίτια το απόγευμα της Τετάρτης (24/6) στο Λουτράκι.

Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς σε διπλανά κτίρια.

Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ όπως φαίνεται σε βίντεο πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει την περιοχή και ανεβαίνει στον ουρανό.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το κτίριο που καίγεται έχει υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ έχουν απομακρυνθεί κάποιοι πολίτες από τις διπλανές πολυκατοικίες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για εγκλωβισμένα άτομα.