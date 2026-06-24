Επιμελητήριο Αχαΐας- Παπαχριστόπουλος: «Πιέζομαι για ανεξαρτητοποίηση»

Στα Καλάβρυτα συνεδρίασε σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, στο πλαίσιο της προσπάθειας της διοίκησης για την ενίσχυση της παρουσίας του θεσμού σε ολόκληρη την Αχαΐα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Επιμελητηριακός Σύμβουλος και επικεφαλής του Τμήματος Πρωτογενούς Τομέα του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Γιώργος Παπαχριστόπουλος, κατέθεσε δήλωση – τοποθέτηση, η οποία αναγνώστηκε ενώπιον του Σώματος και καταχωρίθηκε στα πρακτικά, όπου γνωστοποίησε ανήθικες προσπάθειες άσκησης πίεσης προς το πρόσωπό του με στόχο την ανεξαρτητοποίησή του από την παράταξη Λουλούδη με την οποία εξελέγη και την ανατροπή της διοίκησης Λουλούδη-Κουνάβη-Βασιλείου-Σακελλαρόπουλου.

Ο κ. Παπαχριστόπουλος ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα έχει γίνει αποδέκτης «επαναλαμβανόμενων προσεγγίσεων» από πρόσωπα που σχετίζονται με τον χώρο της αντιπολίτευσης και λοιπών πολιτικών παραγόντων, με αντικείμενο τη συζήτηση για πιθανή αποχώρησή του από την παράταξη με την οποία εξελέγη. Παράλληλα, υποστήριξε ότι μεταφέρθηκαν και σε ανθρώπους του στενού και οικογενειακού του περιβάλλοντος προτάσεις και υποσχέσεις, με σκοπό να επηρεαστεί η στάση του.

«Το δηλώνω από αυτό εδώ το βήμα με απόλυτη καθαρότητα: Δεν εκβιάζομαι. Δεν πιέζομαι. Δεν επηρεάζομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαχριστόπουλος. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί ούτε την ψήφο του, ούτε τη συνείδησή του, ούτε την εμπιστοσύνη που του έδειξαν οι συνάδελφοί του και ο επιχειρηματικός κόσμος της Αχαΐας.

«Όσοι πιστεύουν ότι οι άνθρωποι “αγοράζονται” κάνουν μεγάλο λάθος. Όσοι θεωρούν ότι η προσωπική αξιοπρέπεια μπαίνει σε παζάρι, δεν έχουν καταλάβει ούτε ποιος είμαι ούτε τις αρχές και τις αξίες που πρεσβεύω», τόνισε.

Ο κ. Παπαχριστόπουλος αναφέρθηκε συνολικά στη λειτουργία της σημερινής διοίκησης του Επιμελητηρίου Αχαΐας, σημειώνοντας ότι γίνεται προσπάθεια ο θεσμός να αποκτήσει ξανά ισχυρή παρουσία, κύρος και ουσιαστικό ρόλο στην υποστήριξη των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων της περιοχής.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι διαφορετικές απόψεις και οι διαφωνίες είναι φυσιολογικό μέρος της λειτουργίας κάθε συλλογικού οργάνου, όμως ο κοινός στόχος πρέπει να παραμένει η υπηρεσία προς τον επιχειρηματικό κόσμο.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Επιμελητηριακός Σύμβουλος ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την προσπάθεια της διοίκησης και να υπηρετεί τον θεσμό. «Όσους ανθρώπους και αν στείλετε, όσες πιέσεις και αν ασκηθούν, όσες υποσχέσεις και αν δοθούν, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Θα βρίσκετε απέναντί σας έναν άνθρωπο που δεν πουλάει τις αξίες του, δεν αλλάζει στρατόπεδο για προσωπικό όφελος και δεν πρόκειται να προδώσει την εμπιστοσύνη που του δόθηκε», ανέφερε.

Ο κ. Παπαχριστόπουλος δήλωσε ότι οποιαδήποτε περαιτέρω στοχοποίηση του ίδιου, της οικογένειάς του ή συνεργατών του θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο, υπογραμμίζοντας ότι θα συνεχίσει να εργάζεται «με καθαρή συνείδηση, χωρίς φόβο και χωρίς εξαρτήσεις» για τον επιχειρηματικό κόσμο της Αχαΐας.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θεόδωρος Λουλούδης, με δεδομένο ότι τα όσα καταγγέλλονται από τον κ. Παπαχριστόπουλο είναι εξόχως σοβαρά και προκειμένου να προστατευθεί το κύρος του φορέα, πρόκειται να αποταθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.