Akylas: «Δεν έχω αφήσει τη δημοσιότητα να με επηρεάσει κάπου»

Ο Akylas ξεσήκωσε το κοινό στη σκηνή της Μονής Λαζαριστών, στην πρώτη του συναυλία μετά τη Eurovision. Λίγο πριν τη χθεσινή (23.06.2026) εμφάνισή του, μίλησε στο «Πρωινό» για τη δημοσιότητα και τις συνεργασίες.

Ο Akylas είπε αρχικά πως «δεν έχω αφήσει τη δημοσιότητα να με επηρεάσει κάπου. Η αλήθεια είναι πως κι εγώ ο ίδιος από όταν γύρισα στη Eurovision ξεκίνησα κατευθείαν δουλειά για το tour, δεν έχω βγει καν να πιώ ένα ποτό, ας πούμε, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που δουλεύω.

Το κακό θα ήταν να μη δούλευα. Προσπαθώ όσο μπορώ να απαντάω στα μηνύματα. Ειδικά στην αρχή, αλλά στεναχωριέμαι να μην απαντήσω. Στα σχόλια ερωτικού περιεχομένου δεν θα απαντήσω τόσο, αλλά μηνύματα αγάπης, ωραίας, αγνής αγάπης, εννοείται πως θα τρέξω να τα απαντήσω. Κακοπροαίρετα σχόλια δεν θα απαντήσω. Μπορεί κάποιες φορές, γιατί τυχαίνει να με επηρεάσουν λίγο ψυχολογικά, αλλά έχω μάθει να το δουλεύω».

Ο ταλαντούχος τραγουδιστής εξέφρασε τον θαυμασμό του για καλλιτέχνες όπως η Άννα Βίσση και ο Γιώργος Μαζωνάκης, δηλώνοντας ανοιχτός σε συνεργασίες.