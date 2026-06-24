Akylas: «Δεν έχω αφήσει τη δημοσιότητα να με επηρεάσει κάπου»

Τι ανέφερε ο τραγουδιστής
Ο Akylas ξεσήκωσε το κοινό στη σκηνή της Μονής Λαζαριστών, στην πρώτη του συναυλία μετά τη Eurovision. Λίγο πριν τη χθεσινή (23.06.2026) εμφάνισή του, μίλησε στο «Πρωινό» για τη δημοσιότητα και τις συνεργασίες.
Ο Akylas είπε αρχικά πως «δεν έχω αφήσει τη δημοσιότητα να με επηρεάσει κάπου. Η αλήθεια είναι πως κι εγώ ο ίδιος από όταν γύρισα στη Eurovision ξεκίνησα κατευθείαν δουλειά για το tour, δεν έχω βγει καν να πιώ ένα ποτό, ας πούμε, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που δουλεύω.
Το κακό θα ήταν να μη δούλευα. Προσπαθώ όσο μπορώ να απαντάω στα μηνύματα. Ειδικά στην αρχή, αλλά στεναχωριέμαι να μην απαντήσω. Στα σχόλια ερωτικού περιεχομένου δεν θα απαντήσω τόσο, αλλά μηνύματα αγάπης, ωραίας, αγνής αγάπης, εννοείται πως θα τρέξω να τα απαντήσω. Κακοπροαίρετα σχόλια δεν θα απαντήσω. Μπορεί κάποιες φορές, γιατί τυχαίνει να με επηρεάσουν λίγο ψυχολογικά, αλλά έχω μάθει να το δουλεύω».
Ο ταλαντούχος τραγουδιστής εξέφρασε τον θαυμασμό του για καλλιτέχνες όπως η Άννα Βίσση και ο Γιώργος Μαζωνάκης, δηλώνοντας ανοιχτός σε συνεργασίες.
«Θα ήθελα να συνεργαστώ με την Άννα Βίσση και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, ναι, δεν το συζητώ. Άννα Βίσση είναι το απόλυτο είδωλο, τη θαυμάζω πάρα πολύ. Και με τον Γιώργο Μαζωνάκη έχω τρέλα. Πιστεύω ότι ένα τέτοιο ντουέτο θα ήτανε iconic, γιατί και οι δύο έχουμε κάτι το ιδιαίτερο στο look μας, στο στυλ μας.
Δεν είμαι αρνητικός σε καμία συνεργασία, δηλαδή αν μπορέσουμε να βρούμε το παιδί μας, ας πούμε, το κοινό μας τραγούδι, είμαι ανοιχτός να κάνω συνεργασία με όλο τον κόσμο» συμπλήρωσε ο τραγουδιστής.
Ο Akylas ξεκαθάρισε επίσης, πως αυτή την περίοδο η απόλυτη προτεραιότητά του είναι η μουσική και η περιοδεία του, αφήνοντας την προσωπική του ζωή σε δεύτερη μοίρα.
«Είμαι ερωτευμένος με τη μουσική μου και με το κοινό μου αυτή τη στιγμή, να σου πω την αλήθεια. Με έχουν ξαναρωτήσει για τα ερωτικά μου πώς πάνε, αλλά πραγματικά δεν πάνε αυτή τη στιγμή, γιατί εγώ δεν τα αφήνω να πάνε. Ο έρωτας τώρα μού φαίνεται κάπως… θα το δούμε πιο μετά.
Σίγουρα υπάρχει φλερτ και παίζουν, ας πούμε, πράγματα, αλλά αυτή τη στιγμή ο έρωτάς μου είναι η μουσική μου και το Press Start» απάντησε ο Akylas για την προσωπική ζωή του.
Θοδωρής Αθερίδης: «Κοιμόμουν μία ώρα και έπινα 23, έκοψα το αλκοόλ την ημέρα που κατάλαβα ότι θα πεθάνω»
Η Αφροδίτη Λατινοπούλου σε μουσικό βίντεο κλιπ του 2014
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η τυχαία συνάντησή του με τον Χάρβεϊ Καϊτέλ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr