Η παράσταση «Ρινόκερος» του Ιονέσκο κάνει φινάλε στο Ανοιχτό Θέατρο Κρήνης

Ο «Ρινόκερος» του Ιονέσκο κάνει φινάλε στο Ανοιχτό Θέατρο Κρήνης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του Δήμου Πατρέων.

Η δραστήρια θεατρική ομάδα «από κοινού» της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας παρουσιάζει το πιο επίκαιρο αντιφασιστικό αριστούργημα της παγκόσμιας εργογραφίας.

Όταν ο κομφορμισμός και η μαζική υστερία κυριεύουν την πόλη, η αντίσταση είναι η μόνη επιλογή. Σε μια κοινωνία που μεταμορφώνεται μαζικά, ο Μπερανζέ αντιστέκεται. Εσείς θα υποκύψετε στη «ρινοκερίτιδα»; Μια βαθιά αντιφασιστική, επίκαιρη και ανθρώπινη κωμωδία του Θεάτρου του Παραλόγου που μας αφορά όλους.

Ευγένιου Ιονέσκο

"Ρινόκερος"

Απόδοση- διασκευή-σκηνοθεσία: Φώτης Λάζαρης

Στο Ανοιχτό Θέατρο Κρήνης την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 & ώρα 21:30.

Είσοδος Ελεύθερη για το κοινό.

Ταυτότητα παράστασης

Απόδοση-Διασκευή-Σκηνοθεσία: Φώτης Λάζαρης

Σκηνογραφία: Eno Shkodrani

Συνεργάτης σκηνογραφίας: Αγγελική Βασιλείου

Υλοποίηση σκηνικών: Eno Shkodrani, Λαμπρινή Αναγνώστου, Αγγελική Βασιλείου

Σχεδιασμός φωτισμού: Φώτης Λάζαρης

Ρύθμιση φωτισμού: Θανάσης Αναστασόπουλος

Σχεδιασμός ηχητικού περιβάλλοντος, ρύθμιση ήχου: Βασίλης Λάππας

Μουσική επιμέλεια: Φώτης Λάζαρης

Ενδυματολόγος: Λαμπρινή Αναγνώστου

Φροντιστήριο: Μαρία Γιαννοπούλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη Νταή

Μακιγιάζ: Ελένη Νταή, Νόρα Μαυροειδή

Φωτογραφία, teaser, σχεδιασμός προγράμματος, αφίσα: Βασίλης Λάγιος

Παίζουν με την σειρά που εμφανίζονται οι:

Ελένη Νταή, Όλγα Κάνιστρα, Νόρα Μαυροειδή, Μαρία Γιαννοπούλου, Παύλος Τσεκούρας, Νίκος Κωνσταντόπουλος, Κωνσταντίνος Κωστούλας, Φώτης Λάζαρης, Άγγελος Μπουμπούλης.

Απευθύνονται ευχαριστίες για την στήριξη, στον Δήμο Πατρέων και το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας για το δανεισμό μέρους των κοστουμιών της παράστασης.