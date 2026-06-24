Πάτρα: Την Πέμπτη 25-6 η καλοκαιρινή εκδήλωση της "Μέριμνας" στο Θεατράκι Μαρίνας

Με μεγάλη χαρά το Θεραπευτικό, Παιδαγωγικό Κέντρο "Η Μέριμνα" προσκαλεί τον κόσμο στην Καλοκαιρινή του Γιορτή που θα γίνει την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 στις 20.00 στο Θεατράκι Μαρίνας Πατρών στην Ηρώων Πολυτεχνείου.

Μέσα από το θέατρο, την μουσική και το τραγούδι, το Κέντρο μας θέλει να αναδείξει την δύναμη της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της αρμονικής συνύπαρξης, μεταφέροντας μέσα από την δημιουργία, μηνύματα χαράς , αισιοδοξίας και σεβασμού για τον άνθρωπο και το φυσικό μας περιβάλλον, αναφέρει η σχετική πρόσκληση.

Η Θεατρική παράσταση έχει τίτλο “Ψάρια στο γιαλό, με πλακάτ και με πανό” υπό την θεατρική επιμέλεια της κ. Άννας Δενδρινού και με την μουσική επιμέλεια του κ. Νίκου Σκεπαρνιά.

Στις 25/6/2026 στις 20:00 μμ στο “Θεατράκι” – Μαρίνα Πάτρας.

Η βραδιά θα πλαισιωθεί με έκθεση από χειροποίητες δημιουργίες των εργαστηρίων μας, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την προσπάθεια, την έμπνευση, το ταλέντο και την καλλιτεχνική έκφραση των συμμετεχόντων και να στηρίξουν το έργο και τις δράσεις του Κέντρου Μέριμνα. Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί!!!, αναφέρει τέλος η πρόσκληση-ανακοίνωση.

Το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πατρών Ατόμων με νοητική υστέρηση "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" βρίσκεται στο Άλσος Γηροκομείου.

http://www.merimna-patras.gr