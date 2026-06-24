Μυτιλήνη: Συγκλονίζει ο σύντροφος της 36χρονης γιατρού- «Ήμουν δίπλα της από την πρώτη στιγμή, δεν ξέρω τι συνέβη»

«Ήμουν δίπλα της από την πρώτη στιγμή μέχρι το τέλος. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα», αναφέρει ο σύντροφος της 36χρονης Μάγδας, η οποία κατέληξε κατά τη διάρκεια αεροδιακομιδής προς την Αθήνα, έπειτα από επιπλοκές που εμφάνισε λίγες ημέρες μετά τον τοκετό της στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης.

Εκεί όπου θα έπρεπε να κυριαρχούν τα χαμόγελα, τα πρώτα βλέμματα προς το νεογέννητο και τα όνειρα για το μέλλον, ήρθε η ανείπωτη τραγωδία να ανατρέψει τα πάντα.

Ένας άνθρωπος που περίμενε να χτίσει μια νέα ζωή με τη γυναίκα που αγαπούσε, βρίσκεται τώρα αντιμέτωπος με ένα κενό που δύσκολα περιγράφεται.

«Δεν μπορώ να καταλάβω τι συνέβη και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη»

«Όλα έγιναν πολύ γρήγορα μετά τη γέννα του μωρού. Νωρίτερα δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συνέβη και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη. Από την πρώτη στιγμή μέχρι το τέλος ήμουν δίπλα της», λέει ο σύντροφος της 36χρονης, αδύναμος να εξηγήσει το αδιανόητο σε φίλους και συγγενείς που τον ρωτούν συνεχώς για την τραγωδία που χτύπησε την οικογένειά του.

Μέσα σε λίγες ημέρες, η προσμονή μετατράπηκε σε αγωνία και η αγωνία σε βαρύ πένθος. Ο σύντροφός της, παρακολούθησε τη μάχη που έδινε η 36χρονη γιατρός, ελπίζοντας κάθε στιγμή σε ένα θαύμα. Έμεινε στο πλευρό της, κρατώντας ζωντανή την πίστη ότι θα επιστρέψουν μαζί στο σπίτι για να αγκαλιάσουν το παιδί τους και να ξεκινήσουν το νέο κεφάλαιο της ζωής τους.

Σήμερα, καλείται να διαχειριστεί μια πραγματικότητα, να θρηνήσει τη γυναίκα της ζωής του και, ταυτόχρονα, να βρει τη δύναμη να σταθεί όρθιος για το νεογέννητο παιδί τους που άφησε πίσω της.

Πώς έγινε η τραγωδία

Η άτυχη γυναίκα είχε φέρει στον κόσμο ένα υγιέστατο βρέφος την περασμένη Παρασκευή και, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε αιφνίδια επιδείνωση τις επόμενες ώρες.

Το Σάββατο εμφάνισε υψηλό πυρετό, με τους θεράποντες γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της, καθώς διαπίστωναν ότι η κλινική εικόνα της γινόταν ολοένα και πιο ανησυχητική.

Την Τρίτη κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της σε νοσοκομείο της Αθήνας, ωστόσο η νεαρή γιατρός δεν κατάφερε να φτάσει στον προορισμό της, καθώς κατέληξε κατά τη διάρκεια της αεροδιακομιδής. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη διερευνώνται.

«Κλαίμε όλοι»

Την ίδια ώρα σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος ανέφερε:

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Χάσαμε μια 36χρονη συνάδελφο γιατρό του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης μετά από τοκερό

Είμαστε συγκλονισμένοι, σοκαρισμένοι. Θρηνούμε το θάνατο της 36χρονης συναδέλφου γιατρού του ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ της μοναδικής στο Βόρειο Αιγαίο. Εξαιρετική συνάδελφος, εξυπηρετική, χαμογελαστή ήταν στην πρώτη γραμμή έως 6 μηνών έγκυος σηκώνοντας, εξυπηρετώντας έκτακτα υπέρβαρα πολλές φορές περιστατικά.

Έκανε ειδικότητα στα επείγοντα του νοσοκομείου Μυτιλήνης και προσελήφθη πριν ένα χρόνο στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης. Ο σύζυγος επίσης γιατρός του νοσοκομείου Μυτιλήνης. Παρασκευή εισήχθη για τοκετό και έφερε στο κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι το οποίο βρίσκεται στη μαιευτική κλινική. Οι συνάδελφοι το προσέχουν σαν δικό τους παιδί.

Σάββατο εμφανίζεται πυρετός στην 36χρονη και αντιμετωπίζεται με θεραπευτική αγωγή. Κυριακή επιβαρύνεται η υγεία της και εισάγεται στη ΜΕΘ. Διασωληνώνεται, σταθεροποιείται όσο γίνεται και αποφασίζεται η διακομιδή της στο ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ το οποίο εφημέρευε όπου με συνεννοήσεις είχε βρεθεί κλίνη ΜΕΘ.

Την αεροδιακομιδή της ανέλαβε η διευθύντρια αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ. Δυστυχώς, κατά την αεροδιακομιδή έπαθε ανακοπές και υπήρξαν τιτάνιες προσπάθειες ανάταξης από την ομάδα αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ. Χθες 5.30 απόγευμα μεταφέρθηκε στα επείγοντα του ΑΤΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ με ανακοπή και παρά τις μεγάλες προσπάθειες των γιατρών δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά της. Την Τρίτη πρωί έγινε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο Μυτιλήνης χωρίς να διαπιστωθούν υπολείμματα του τοκετού.

Κρίμα χάθηκε μια νέα γυναίκα μετά από φυσιολογικό τοκετό στο πρώτο παιδάκι της. Ασφαλώς θα πρέπει να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου της συναδέλφου και εάν προκύψουν ευθύνες να αποδοθούν. Πάντως, είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Αποδεικνύεται ουδείς άτρωτος.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια και σε όλους τους συναδέλφους της Μυτιλήνης. Κλαίμε όλοι».