«Digger»: Τρέιλερ-αναδρομή στην πορεία του Τομ Κρουζ

Το δεύτερο τρέιλερ για την επερχόμενη ταινία του Μεξικανού δημιουργού Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου (Alejandro G. Iñárritu), ο οποίος έχει τιμηθεί & με Όσκαρ, με τίτλο «Digger» μοιάζει να έχει σχεδιαστεί περισσότερο ως ένας φόρος τιμής στην καριέρα του Αμερικανού σούπερ σταρ Τομ Κρουζ (Tom Cruise), παρά ως ένα προωθητικό βίντεο για το φιλμ.

Στο κλιπ διάρκειας τριών λεπτών γίνεται μία αναδρομή στους εμβληματικότερους σταθμούς της πορείας του δημοφιλούς ηθοποιού στα 63 του χρόνια σήμερα: από blockbusters καταιγιστικής δράσης όπως τα «Top Gun» και «Edge of Tomorrow», έως τις δραματικές του ερμηνείες στα «Rain Man-Ο Άνθρωπος της Βροχής» και «Born on the Fourth of July-Γεννημένος 4η Ιουλίου», αλλά και αγαπημένες επιτυχίες όπως τα «Risky Business» και «Jerry Maguire».

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της εταιρείας Tanweer, η αναδρομή - ρετροσπεκτίβα παρουσιάζει τη φιλμογραφία του Τομ Κρουζ, αναδεικνύοντας το εύρος και την επιδραστικότητα της πλούσιας, 40ετούς καριέρας του, καθώς και περιλαμβάνει μια αποκλειστική πρώτη ματιά στον ρόλο του στην επερχόμενη ταινία "Ντίγκερ" του Αλεχάντρο Γκ. Ινιάριτου.

Στους κινηματογράφους και σε IMAX την 1η Οκτωβρίου 2026. Παίζουν οι Tom Cruise, Riz Ahmed, Aetheria Angel, Robert John Burke. Η ταινία είναι μια συμπαραγωγή των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Μεξικού.

Ο 62χρονος Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου το Όσκαρ σκηνοθεσίας για την ταινία "Birdman ή Η απρόσμενη αρετή της αφέλειας" (2014) που πήρε και το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, και ένα χρόνο αργότερα ξενακέρδισε το βραβείο Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας για το "The Revenant" (2015) όπου πρωταγωνιστούσε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ