Θοδωρής Αθερίδης: «Κοιμόμουν μία ώρα και έπινα 23, έκοψα το αλκοόλ την ημέρα που κατάλαβα ότι θα πεθάνω»

Για μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του μίλησε ο Θοδωρής Αθερίδης, αναφερόμενος στη σχέση του με το αλκοόλ και στη στιγμή που αποφάσισε να αλλάξει πορεία, στην εκπομπή «Στούντιο 4».

«Έχω κάνει πολλά πράγματα στη ζωή μου που μένω με το στόμα ανοιχτό και εγώ ο ίδιος. Όπως αυτό, το παιδί, το αλκοόλ. Και πώς μπήκα και πώς βγήκα. Με όλα έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό», είπε αρχικά ο Θοδωρής Αθερίδης.

«Τις περισσότερες φορές γίνεται για λόγους αυτοθεραπείας. Όπως όταν διψάς για να πιεις νερό. Στο αλκοόλ πηγαίνεις από το άγχος. Στην κοκαΐνη πηγαίνεις από την κατάθλιψη, στην ηρωίνη πηγαίνεις από το τραύμα, από τον πόνο. Ο οργανισμός σου ζητάει τη θεραπεία του».

«Ένας άνθρωπος που έχει την ίδια ποσότητα άγχους με κάποιον άλλον, μπορεί να μην έχει βρει έναν τρόπο να χαλαρώνει. Αν δεν χαλαρώνεις, από κάπου πρέπει να χαλαρώσεις. Υπάρχει ένα ερέθισμα που στο δημιουργεί και μετά το ίδιο το άγχος είναι σπιράλ. Μια περιδίνηση. Πρέπει να αλλάξει η φορά του για να βγεις προς τα έξω», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Συγκινητική ήταν η αναφορά του στη στιγμή που συνειδητοποίησε πως πρέπει να αλλάξει πορεία. «Η απελπισία. Είναι όταν βυθίζεσαι, βυθίζεσαι, βυθίζεσαι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι, βυθίζεσαι. Αν πατήσεις τον πάτο και σπρώξεις με όλη σου τη δύναμη, μπορεί να ‘ρθει και η άνωση», είπε.