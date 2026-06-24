Θρίλερ στο Αίγιο: Το άγνωστο DNA και τα ερωτήματα για τον θάνατο μητέρας και γιου

Ως μια υπόθεση που απαιτεί λεπτούς και ιδιαίτερους χειρισμούς χαρακτηρίζεται από αστυνομικές πηγές η υπόθεση θανάτου της 50χρονης μητέρας και του 26χρονου γιου της στο Αίγιο.

Ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της μητέρας σε βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή παραμένει ως ο βασικός ύποπτος για το διπλό φονικό. Η υπόθεση, ωστόσο, φαίνεται να μην είναι τόσο απλή όσον αφορά στην επίλυσή της αλλά και την πλήρη εξιχνίασή της.

«Ο Ιταλός δεν βρίσκεται σε κανένα πειστήριο»

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του protothema.gr, η έκθεση πραγματογνωμοσύνης από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και όπως σημειώνουν έγκυρες πηγές δεν υπάρχει ίχνος DNA ή δακτυλικά αποτυπώματα του Ιταλού σε κάποιο από τα πειστήρια που συλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν προς εξέταση.

Αντίθετα, στα νύχια της μητέρας εντοπίστηκε μόνο DNA του γιου της ενώ στο όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 26χρονος βρέθηκε γενετικό υλικό της 50χρονης, του γιου της και ενός τρίτου αγνώστου προσώπου που σε καμία περίπτωση δεν είναι του Ιταλού κατηγορούμενου. Άξιο απορίας είναι και το γεγονός πως δεν ανιχνεύτηκε αίμα σε κανένα άλλο μέρος του σπιτιού πλην του δωματίου όπου έλαβε χώρα το συμβάν.

Τι συνέβη στο σπίτι της οικογένειας;

Με δεδομένο πως ο Ιταλός δεν «πιάστηκε» σε κάποιο από δεκάδες πειστήρια, φαίνεται πως στο μικροσκόπιο των Αρχών εξακολουθεί να βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο μητέρα και γιος βρέθηκαν μαχαιρωμένοι και νεκροί μέσα στο δωμάτιο όπου κοιμόταν ο 26χρονος.

Την ίδια στιγμή, βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στον λόγο για τον οποίο ο 26χρονος γιος είχε επιστρέψει στο σπίτι του στον Λόγγο Αιγίου σε συνδυασμό με τον ισχυρισμό του κατηγορουμένου περί ψυχικών ζητημάτων μέσα στο σπίτι. Ήταν μια καθιερωμένη επίσκεψη του 26χρονου στο σπίτι της μητέρας του στο χωριό ή πήγε με σκοπό να διεκπεραιώσει μία δύσκολη απόφαση αναφορικά με τη μητέρα του; Οι καταθέσεις προσώπων που ήταν κοντά στον 26χρονο γιο αλλά και το σύνολο των πειστηρίων που ελέχθησαν ίσως οδηγήσουν σε μία ανατροπή που κανείς δεν περίμενε εξαρχής.