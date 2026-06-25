Παγκόσμιοι Πρωταθλητές! Μια ιστορική στιγμή για την εκπαιδευτική κοινότητα- ΦΩΤΟ

Υπάρχουν στιγμές που ξεπερνούν τα μετάλλια, τα τρόπαια και τα αποτελέσματα. Στιγμές που μένουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη, γιατί αποτυπώνουν το νόημα της προσπάθειας, της συνεργασίας και της πίστης σε ένα κοινό όραμα.

Η κατάκτηση της κορυφής του κόσμου από την ομάδα Μπάσκετ των Εκπαιδευτηρίων «Αναγέννηση», αποτελεί μια ιστορική επιτυχία που γεμίζει υπερηφάνεια ολόκληρη την εκπαιδευτική μας κοινότητα.

Πίσω από αυτή τη διάκριση βρίσκονται αμέτρητες ώρες προπόνησης, θυσίες, αγωνίες, χαρές, φιλίες και εμπειρίες που θα συνοδεύουν τα παιδιά μας σε όλη τους τη ζωή. Βρίσκονται οι προπονητές τους, οι εκπαιδευτικοί τους, οι οικογένειές τους και όλοι όσοι πίστεψαν σε αυτά από την πρώτη στιγμή.

Πάνω απ’ όλα όμως βρίσκονται οι ίδιοι οι μαθητές μας. Νέοι άνθρωποι που ταξίδεψαν μακριά από την πατρίδα τους, γνώρισαν διαφορετικούς πολιτισμούς, δημιούργησαν φιλίες με συνομηλίκους από όλο τον κόσμο και έμαθαν πως ο αθλητισμός είναι μια παγκόσμια γλώσσα που ενώνει ανθρώπους, λαούς και όνειρα.

Η μεγαλύτερη νίκη δεν είναι μόνο η θέση στην κορυφή. Είναι οι εμπειρίες που αποκόμισαν, οι αξίες που υπηρέτησαν και ο τρόπος με τον οποίο εκπροσώπησαν την Ελλάδα. Με ήθος, σεβασμό, ταπεινότητα και αγωνιστικότητα.

Ως Διοίκηση των Εκπαιδευτηρίων "Αναγέννηση" αισθανόμαστε βαθιά συγκίνηση και απέραντη ευγνωμοσύνη. Ευχαριστούμε τα παιδιά μας που μας έκαναν περήφανους, τις οικογένειές τους για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη, τους προπονητές και τους συνοδούς για την αφοσίωσή τους και όλους όσοι στάθηκαν δίπλα σε αυτή την προσπάθεια.

Η επιτυχία αυτή δεν ανήκει μόνο σε μια ομάδα. Ανήκει σε κάθε παιδί που ονειρεύεται, προσπαθεί και δεν σταματά να πιστεύει στις δυνατότητές του.

Σήμερα γιορτάζουμε μια παγκόσμια κορυφή. Αύριο συνεχίζουμε να χτίζουμε χαρακτήρες, να καλλιεργούμε αξίες και να εμπνέουμε τη νέα γενιά.

Γιατί στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι το μεγαλύτερο τρόπαιο.

Η Διοίκηση των Εκπαιδευτηρίων «Αναγέννηση»